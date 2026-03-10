РЕГИСТРИРАЙ СЕ
КС ще тълкува достъпа до касация по „малките“ дела

КТБ

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество делото срещу ограничаващите достъпа до касационно обжалване по критерия цена на иска разпоредби в Гражданския процесуален кодекс. Производството е по искане на Висшия адвокатски съвет, който смята за противоконституционна разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 от ГПК.

Тя гласи, че на обжалване пред Върховния касационен съд не подлежат решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;

Според адвокатурата тези ограничения нарушават равенството на гражданите пред закона и правото на защита, както и конституционното задължение на Върховния касационен съд да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

