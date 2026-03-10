КС ще тълкува достъпа до касация по „малките“ дела

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество делото срещу ограничаващите достъпа до касационно обжалване по критерия цена на иска разпоредби в Гражданския процесуален кодекс. Производството е по искане на Висшия адвокатски съвет, който смята за противоконституционна разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 от ГПК.

Тя гласи, че на обжалване пред Върховния касационен съд не подлежат решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;

Според адвокатурата тези ограничения нарушават равенството на гражданите пред закона и правото на защита, както и конституционното задължение на Върховния касационен съд да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.