Пазарите очакват яснота на фона на геополитически, AI и кредитни рискове

Binance Research, звеното за пазарни анализи на Binance –водещата глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи в света – публикува най-новия си седмичен анализ за развитието на криптопазара. Докладът отбелязва, че дигиталните активи показват първи признаци на стабилизиране въпреки глобалната среда, белязана от макроикономическа и геополитическа несигурност.

Анализът подчертава, че Биткойн продължава да действа като барометър за глобалния риск, реагирайки бързо на геополитически събития, но и възстановявайки се също толкова бързо. Това отразява пазар, който остава внимателен към развитието на събитията, но все още е далеч от състояние на паника.

„Последните движения на пазара показват, че крипто екосистемата навлиза в по-зряла фаза.

Макар че макроикономическите и геополитическите фактори могат да предизвикат краткосрочна волатилност, продължаваме да наблюдаваме признаци на стабилизация, като например завръщането на притока на средства към ETF-и и нарастващия интерес към токенизирани активи. Всичко това подсилва идеята, че дигиталните активи затвърждават ролята си като структурна част от глобалната финансова система“, коментира Джилиан Линч, ръководител на Binance за Европа и Великобритания.

Биткойн се възстановява след геополитическото напрежение

Ескалацията на напрежението в Близкия изток доведе до волатилност на глобалните пазари. В този контекст Биткойн за кратко спадна до около 63 000 долара, но бързо възстанови нивото от 70 000 долара, като на практика заличи почти целия спад, предизвикан от геополитическото събитие.

Това поведение показва, че пазарът остава чувствителен към глобалните рискове, но също така, че ликвидността и търсенето продължават да бъдат достатъчни, за да поемат временни сътресения.

Традиционните пазари остават без ясна посока

Докладът отбелязва, че финансовите пазари остават между множество източници на несигурност. Индексът S&P 500 се задържа в тесен диапазон от 2.5% около своята 50-дневна пълзяща средна стойност за повече от 68 сесии, което отразява предпазливостта на инвеститорите.

Сред основните фактори, влияещи върху пазарните нагласи, са:

потенциалният натиск върху маржовете в технологичния сектор, породен от възхода на изкуствения интелект;





рисковете, свързани с пазара на частен кредит;





нарастващата геополитическа несигурност.



Настроенията на пазара са в състояние на „екстремен страх“

В рамките на крипто екосистемата настроенията на инвеститорите останаха в зоната на „екстремен страх” през по-голямата част от февруари, като финансиращите ставки на деривативните пазари достигнаха най-ниските си нива от 2023 г. насам.

Въпреки това докладът открива първи признаци на подобрение. Спот ETF-ите върху Биткойн отчетоха нетни входящи потоци от приблизително 787 млн. долара, първите от средата на януари насам, което може да сигнализира за постепенно завръщане на институционалния капитал.

В същото време натискът за продажби от дългосрочни инвеститори изглежда намалява – фактор, който исторически често предшества фази на стабилизиране на пазара.

Растящ интерес към токенизирани реални активи

Докладът също така подчертава растежа на токенизираните реални активи (RWA) като една от структурните тенденции в сектора. Все повече платформи разширяват достъпа до токенизирани ценни книжа. В същото време някои децентрализирани платформи за деривати започват да функционират като механизми за откриване на цени на традиционни суровини в периоди, когато конвенционалните пазари са затворени.

Това развитие сочи към постепенно интегриране между традиционната финансова инфраструктура и блокчейн екосистемата.