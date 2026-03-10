Доставките за „Лукойл Нефтохим Бургас“ са осигурени до края на март, съобщи Румен Спецов

До края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт в „Лукойл Нефтохим Бургас“ са подсигурени, а вече е изготвен и график за доставки за април. Това заяви особеният търговски управител на дружеството Румен Спецов по време на изслушване в парламента за готовността на държавата да осигури достатъчни количества горива на фона на кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.

Към момента няма информация от търговците за отказ да изпълнят договорените доставки за април, въпреки че има известни забавяния.

Спецов обясни, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ вече работи изцяло на пазарен принцип. След назначаването на особен управител холдинговата структура „Литаско“ вече не участва в управлението, което означава, че четирите търговски дружества на територията на България функционират самостоятелно със собствен бюджет и отговорност за финансовите си резултати.

По думите му, ситуацията се усложнява допълнително от международната обстановка. В Ормузкия проток в момента са блокирани над 800 плавателни съда, около 300 от които са танкери за превоз на суров нефт, още толкова са с готова продукция, а останалите превозват природен газ. Това създава сериозни затруднения за световните доставки.

Според Спецов дори когато се намери нефт на добра цена, съществува риск да няма налични кораби за транспортирането му, което се превръща в съществен проблем за доставките.

Той припомни, че рафинерията в Бургас е проектирана да работи основно с руския сорт петрол „Уралс“. След въвеждането на санкциите срещу Русия рафинерията е принудена да използва смеси от различни видове нефт. В момента се комбинират около шест различни сорта, за да се постигнат необходимите параметри за производство на качествени горива. Особеният управител на дружеството отбеляза, че този процес води до по-бързо износване на технологичната система и съкращава периода между два планови ремонта.

Въпреки това той увери, че доставките за март ще бъдат изпълнени и ще бъде произведено качествено гориво. За април обаче развитието ще зависи от военната ситуация и от това дали договорените доставки ще бъдат реализирани.

Спецов, подчерта, че цените на горивата на бензиностанциите на „Лукойл“ в момента са сред най-ниските на пазара в сравнение с останалите търговци.