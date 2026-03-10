Renault планира да продава само електрически и хибридни коли в Европа до 2030 г.

Френската автомобилна компания Renault Group планира да започне да продава само електрически и хибридни автомобили в Европа до 2030 година. Това съобщи пресслужбата на компанията.

„До 2030 г. марката Renault планира да увеличи дела на електрифицираните автомобили в продажбите в Европа до 100%, а извън Европа до 50%“, се казва в изявление за бъдещата стратегия на компанията.

Що се отнася до марката Dacia, която продава автомобили от бюджетния сегмент, делът на електрическите и хибридните автомобили сред тях ще достигне две трети от общите продажби. Компанията планира да представи три нови модела с електрически задвижвания до 2030 година.