Renault планира да продава само електрически и хибридни коли в Европа до 2030 г.

Renault разчита на Китай за ускоряване на иновациите

Френската автомобилна компания Renault Group планира да започне да продава само електрически и хибридни автомобили в Европа до 2030 година. Това съобщи пресслужбата на компанията.

„До 2030 г. марката Renault планира да увеличи дела на електрифицираните автомобили в продажбите в Европа до 100%, а извън Европа до 50%“, се казва в изявление за бъдещата стратегия на компанията.

Що се отнася до марката Dacia, която продава автомобили от бюджетния сегмент, делът на електрическите и хибридните автомобили сред тях ще достигне две трети от общите продажби. Компанията планира да представи три нови модела с електрически задвижвания до 2030 година.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

