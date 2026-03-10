РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В колко часа трябва да спрете да ядете преди лягане?

В колко часа трябва да спрете да ядете преди лягане?

Ново проучване предполага, че времето на хранене – по-специално избягването на храна три часа преди лягане, може да подобри сърдечно-съдовото и метаболитното здраве.

В едно изследване участниците, които избягвали късното хранене вечер, показали измерими подобрения във всичко – от кръвното налягане до нивата на кръвната захар – без изобщо да променят какво ядат.

В изследване с възрастни, които са изложени на по-висок риск от кардиометаболитни заболявания, участниците, които спазвали по-дълъг нощен период на гладуване, показали подобрения в:

  • кръвното налягане,
  • моделите на сърдечния ритъм по време на сън,
  • контрола на кръвната захар през деня.

Изследователите казват, че синхронизирането на времето за хранене с естествения цикъл сън–бодърстване може да бъде практична стратегия без лекарства за подпомагане на здравето на сърцето и метаболизма.

Обикновено, когато експертите говорят за по-здравословно хранене, те се фокусират върху какво слагате в чинията си. Но все повече изследвания показват, че кога ядете може да бъде също толкова важно, колкото какво ядете.

През февруари изследователи от Northwestern Medicine публикуват резултатите си в научното списание Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. Те изследват как само промяната на времето, в което хората спират да се хранят, и съобразяването на нощния пост с естествения биологичен ритъм на тялото може да подобри ключови показатели за сърдечно-съдово и метаболитно здраве – без да се променя приемът на калории.

Изследователският екип набрал 39 доброволци на възраст между 36 и 75 години, които били с наднормено тегло или затлъстяване и имали повишен риск от кардиометаболитни заболявания.

Те били разделени на две групи:

  • експериментална група – спазвала удължен нощен пост
  • контролна група – продължила с обичайните си навици на хранене и сън

Единствената разлика била, че първата група трябвало да не яде три часа преди лягане. И двете групи също така намалявали осветлението три часа преди сън.

След седем и половина седмици учените установили, че участниците, които спазвали удължения пост, имали:

  • по-добро нощно кръвно налягане
  • по-здравословни модели на сърдечния ритъм по време на сън
  • по-добър контрол на кръвната захар през деня

Въпреки това не било установено подобрение в общата чувствителност към инсулин, което е важен метаболитен показател.

„Съобразяването на времето на гладуване с естествения ритъм сън–бодърстване на тялото може да подобри координацията между сърцето, метаболизма и съня – всички те работят заедно, за да защитят сърдечно-съдовото здраве“, казва д-р Даниела Грималди, водещ автор на изследването и доцент по неврология в Northwestern University Feinberg School of Medicine.

По-конкретно учените установили, че в групата с удължен пост:

  • кръвното налягане намаляло с 3,5%
  • сърдечната честота намаляла с 5%

Според тях това е „важен признак за добро сърдечно-съдово здраве“.

Тези участници също показали по-висока сърдечна честота през деня, когато са активни, което демонстрира по-силен дневно-нощен ритъм – нещо, което е свързано с по-добро здраве на сърцето.

Най-важното е, че изследователите отбелязват 90% спазване на режима от участниците, което показва, че хората успешно са следвали режима на удължен пост и намаляване на светлината. Това означава, че подобен подход е реалистичен и приложим и за други хора.

Според учените това може да бъде стратегия без лекарства за подобряване на кардиометаболитното здраве.

Както подчертава д-р Филис Зи, съавтор на изследването:

„Важно е не само колко и какво ядете, но и кога ядете спрямо времето за сън, ако искате да получите физиологичните ползи от храненето с ограничено време.“

Четете още: Храни, с които да се запасите през март, според диетолози

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.