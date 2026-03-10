В колко часа трябва да спрете да ядете преди лягане?

Ново проучване предполага, че времето на хранене – по-специално избягването на храна три часа преди лягане, може да подобри сърдечно-съдовото и метаболитното здраве.
В едно изследване участниците, които избягвали късното хранене вечер, показали измерими подобрения във всичко – от кръвното налягане до нивата на кръвната захар – без изобщо да променят какво ядат.
В изследване с възрастни, които са изложени на по-висок риск от кардиометаболитни заболявания, участниците, които спазвали по-дълъг нощен период на гладуване, показали подобрения в:
- кръвното налягане,
- моделите на сърдечния ритъм по време на сън,
- контрола на кръвната захар през деня.
Изследователите казват, че синхронизирането на времето за хранене с естествения цикъл сън–бодърстване може да бъде практична стратегия без лекарства за подпомагане на здравето на сърцето и метаболизма.
Обикновено, когато експертите говорят за по-здравословно хранене, те се фокусират върху какво слагате в чинията си. Но все повече изследвания показват, че кога ядете може да бъде също толкова важно, колкото какво ядете.
През февруари изследователи от Northwestern Medicine публикуват резултатите си в научното списание Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. Те изследват как само промяната на времето, в което хората спират да се хранят, и съобразяването на нощния пост с естествения биологичен ритъм на тялото може да подобри ключови показатели за сърдечно-съдово и метаболитно здраве – без да се променя приемът на калории.
Изследователският екип набрал 39 доброволци на възраст между 36 и 75 години, които били с наднормено тегло или затлъстяване и имали повишен риск от кардиометаболитни заболявания.
Те били разделени на две групи:
- експериментална група – спазвала удължен нощен пост
- контролна група – продължила с обичайните си навици на хранене и сън
Единствената разлика била, че първата група трябвало да не яде три часа преди лягане. И двете групи също така намалявали осветлението три часа преди сън.
След седем и половина седмици учените установили, че участниците, които спазвали удължения пост, имали:
- по-добро нощно кръвно налягане
- по-здравословни модели на сърдечния ритъм по време на сън
- по-добър контрол на кръвната захар през деня
Въпреки това не било установено подобрение в общата чувствителност към инсулин, което е важен метаболитен показател.
„Съобразяването на времето на гладуване с естествения ритъм сън–бодърстване на тялото може да подобри координацията между сърцето, метаболизма и съня – всички те работят заедно, за да защитят сърдечно-съдовото здраве“, казва д-р Даниела Грималди, водещ автор на изследването и доцент по неврология в Northwestern University Feinberg School of Medicine.
По-конкретно учените установили, че в групата с удължен пост:
- кръвното налягане намаляло с 3,5%
- сърдечната честота намаляла с 5%
Според тях това е „важен признак за добро сърдечно-съдово здраве“.
Тези участници също показали по-висока сърдечна честота през деня, когато са активни, което демонстрира по-силен дневно-нощен ритъм – нещо, което е свързано с по-добро здраве на сърцето.
Най-важното е, че изследователите отбелязват 90% спазване на режима от участниците, което показва, че хората успешно са следвали режима на удължен пост и намаляване на светлината. Това означава, че подобен подход е реалистичен и приложим и за други хора.
Според учените това може да бъде стратегия без лекарства за подобряване на кардиометаболитното здраве.
Както подчертава д-р Филис Зи, съавтор на изследването:
„Важно е не само колко и какво ядете, но и кога ядете спрямо времето за сън, ако искате да получите физиологичните ползи от храненето с ограничено време.“
Четете още: Храни, с които да се запасите през март, според диетолози