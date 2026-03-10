В колко часа трябва да спрете да ядете преди лягане?

Ново проучване предполага, че времето на хранене – по-специално избягването на храна три часа преди лягане, може да подобри сърдечно-съдовото и метаболитното здраве.

В едно изследване участниците, които избягвали късното хранене вечер, показали измерими подобрения във всичко – от кръвното налягане до нивата на кръвната захар – без изобщо да променят какво ядат.

В изследване с възрастни, които са изложени на по-висок риск от кардиометаболитни заболявания, участниците, които спазвали по-дълъг нощен период на гладуване, показали подобрения в:

кръвното налягане,

моделите на сърдечния ритъм по време на сън,

контрола на кръвната захар през деня.

Изследователите казват, че синхронизирането на времето за хранене с естествения цикъл сън–бодърстване може да бъде практична стратегия без лекарства за подпомагане на здравето на сърцето и метаболизма.

Обикновено, когато експертите говорят за по-здравословно хранене, те се фокусират върху какво слагате в чинията си. Но все повече изследвания показват, че кога ядете може да бъде също толкова важно, колкото какво ядете.

През февруари изследователи от Northwestern Medicine публикуват резултатите си в научното списание Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. Те изследват как само промяната на времето, в което хората спират да се хранят, и съобразяването на нощния пост с естествения биологичен ритъм на тялото може да подобри ключови показатели за сърдечно-съдово и метаболитно здраве – без да се променя приемът на калории.

Изследователският екип набрал 39 доброволци на възраст между 36 и 75 години, които били с наднормено тегло или затлъстяване и имали повишен риск от кардиометаболитни заболявания.

Те били разделени на две групи:

експериментална група – спазвала удължен нощен пост

контролна група – продължила с обичайните си навици на хранене и сън

Единствената разлика била, че първата група трябвало да не яде три часа преди лягане. И двете групи също така намалявали осветлението три часа преди сън.

След седем и половина седмици учените установили, че участниците, които спазвали удължения пост, имали:

по-добро нощно кръвно налягане

по-здравословни модели на сърдечния ритъм по време на сън

по-добър контрол на кръвната захар през деня

Въпреки това не било установено подобрение в общата чувствителност към инсулин, което е важен метаболитен показател.

„Съобразяването на времето на гладуване с естествения ритъм сън–бодърстване на тялото може да подобри координацията между сърцето, метаболизма и съня – всички те работят заедно, за да защитят сърдечно-съдовото здраве“, казва д-р Даниела Грималди, водещ автор на изследването и доцент по неврология в Northwestern University Feinberg School of Medicine.

По-конкретно учените установили, че в групата с удължен пост:

кръвното налягане намаляло с 3,5%

сърдечната честота намаляла с 5%

Според тях това е „важен признак за добро сърдечно-съдово здраве“.

Тези участници също показали по-висока сърдечна честота през деня, когато са активни, което демонстрира по-силен дневно-нощен ритъм – нещо, което е свързано с по-добро здраве на сърцето.

Най-важното е, че изследователите отбелязват 90% спазване на режима от участниците, което показва, че хората успешно са следвали режима на удължен пост и намаляване на светлината. Това означава, че подобен подход е реалистичен и приложим и за други хора.

Според учените това може да бъде стратегия без лекарства за подобряване на кардиометаболитното здраве.

Както подчертава д-р Филис Зи, съавтор на изследването: