РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили

блокада-превозвачи-капитан андреево трафик движение

Трафикът е интензивен на ГКПП “Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Гърция. 

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3.5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропусквателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия, както и на всички гранични преходи с Румъния.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.