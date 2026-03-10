Трафикът е интензивен на ГКПП “Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Гърция.

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3.5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропусквателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия, както и на всички гранични преходи с Румъния.