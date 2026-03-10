Завземането на Куба може да е приятелско или неприятелско, обяви Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че държавният секретар Марко Рубио работи по сделка с кубинските власти. Според изявлението на Тръмп, резултатът би позволил на САЩ да установят контрол над острова „по приятелски начин“. Или да прибегнат до неприятелски вариант.

„Няма значение, защото те са, както се казва, са „на издихание“. Нямат енергия. Нямат пари. Намират се в дълбока хуманитарна криза. И ние не искаме да виждаме това. Но те са били много, много лоши към много хора, както знаете, и към много наши съграждани“, каза президентът Тръмп на пресконференция.

Конкретната сделка, по която работят американските власти, е неизвестна.

Това не е първият път, когато Доналд Тръмп заявява, че Хавана преговаря с Вашингтон „на много високо ниво“ и че САЩ евентуално биха могли да извършат „приятелско завземане на Куба“, заяви президентът преди това.

Според USA Today, американските власти може да обявят споразумение с Куба в близко бъдеще.

Според източници на изданието, обсъжданите с Хавана въпроси включват сценария за оттеглянето на президента Мигел Диас-Канел от власт, статута на семейството на Фидел Кастро на острова и споразуменията за енергетика, туризъм и развитие на пристанищата.

В същото време правителството на САЩ обмисля отмяна на някои санкции срещу Куба.