РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Завземането на Куба може да е приятелско или неприятелско, обяви Тръмп

Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще продължи четири седмици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че държавният секретар Марко Рубио работи по сделка с кубинските власти. Според изявлението на Тръмп, резултатът би позволил на САЩ да установят контрол над острова „по приятелски начин“. Или да прибегнат до неприятелски вариант.

„Няма значение, защото те са, както се казва, са „на издихание“. Нямат енергия. Нямат пари. Намират се в дълбока хуманитарна криза. И ние не искаме да виждаме това. Но те са били много, много лоши към много хора, както знаете, и към много наши съграждани“, каза президентът Тръмп на пресконференция.

Конкретната сделка, по която работят американските власти, е неизвестна.

Това не е първият път, когато Доналд Тръмп заявява, че Хавана преговаря с Вашингтон „на много високо ниво“ и че САЩ евентуално биха могли да извършат „приятелско завземане на Куба“, заяви президентът преди това.

Според USA Today, американските власти може да обявят споразумение с Куба в близко бъдеще.

Според източници на изданието, обсъжданите с Хавана въпроси включват сценария за оттеглянето на президента Мигел Диас-Канел от власт, статута на семейството на Фидел Кастро на острова и споразуменията за енергетика, туризъм и развитие на пристанищата. 

В същото време правителството на САЩ обмисля отмяна на някои санкции срещу Куба.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.