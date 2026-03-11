Над 12.6 млн. евро получиха фермери за неблагоприятни метеорологични явления през 2025 г.

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 12 624 871.21 евро по схема за извънредната финансова помощ на земеделски производители засегнати от неблагоприятни метеорологични явления през 2025 г., съобщиха от фонда.

Средствата са преведени на 2320 земеделски стопани, отглеждащи бадеми, ябълки, праскови/нектарини, круши, сливи и орехи след извършените административните проверки от страна на ДФЗ и НАП за проверка за липса на публични задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, установени с окончателно съдебно решение или окончателен административен акт, с изключение на разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

Подпомагането е предоставено на физически и юридически лица и еднолични търговци,

регистрирани като земеделски стопани за 2025 г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.). Заедно с това те имат издадени през 2025 г. констативни протоколи за 100% пропаднали площи с напълно унищожени земеделски култури. Става въпрос за щети, причинени от измръзване/слана през 2025 г. и за които не е предоставена държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ с номер SA.104672 (2022/N) за щети от измръзване/слана върху площи със сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени лозя, десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян и арония през 2025 г. (Държавна помощ) в пълен размер за хектар, съгласно Наредба 1 от 6 януари 2026 година.

Бюджетът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани е 7 399 941.79 евро., като национално финансиране е в размер на 5 224 929.42 евро.