Иран отправи завоалирана заплаха към Тръмп: „Внимавай да не бъдеш елиминиран“

Високопоставен служител по сигурността на Иран във вторник директно заплаши президента на САЩ Доналд Тръмп, докато американско-израелската война срещу управляващия в Техеран духовен режим продължава.

Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, предупреди Тръмп:

„Иранската нация, която почита Ашура, не се страхува от вашите хартиени заплахи. Дори хора, по-могъщи от вас, не успяха да унищожат иранския народ. Внимавайте за себе си – да не бъдете елиминиран!“

Той реагира на изявление на Тръмп, че ще нанесе силен удар по Иран, ако страната блокира Ормузкия проток – ключова енергийна морска артерия в Персийския залив.

„Ако Иран направи нещо, което спре потока на петрол през Ормузкия проток, той ще бъде ударен от САЩ двадесет пъти по-силно, отколкото е бил ударен досега“, написа американският президент в Truth Social.

Лариджани е бивш член на Корпус на гвардейците на ислямската революция и един от най-влиятелните политици в иранския режим, който назначи нов върховен лидер, след като бившият управляващ аятолах Али Хаменей беше убит при въздушен удар.

В публикацията си Тръмп добави:

„Освен това ще унищожим лесни за поразяване цели, което ще направи практически невъзможно Иран някога отново да се възстанови като държава – смърт, огън и ярост ще се излеят върху тях – но се надявам и се моля това да не се случи!“

Американско-израелската война срещу Иран доведе до повишаване на цените на петрола в световен мащаб, макар че те леко се понижиха, след като Тръмп в понеделник даде сигнал за възможен край на конфликта.

