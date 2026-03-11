РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Иран отправи завоалирана заплаха към Тръмп: „Внимавай да не бъдеш елиминиран“

Тръмп държа рекордно дълга реч за „Състоянието на Съюза“, хвалейки управлението си, Правосъдното министерство на САЩ публикува документи от разпити по аферата „Епстийн“, в които се споменава Тръмп, Тръмп заяви, че Иран ще бъде „ударен силно“ днес

Високопоставен служител по сигурността на Иран във вторник директно заплаши президента на САЩ Доналд Тръмп, докато американско-израелската война срещу управляващия в Техеран духовен режим продължава.

Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, предупреди Тръмп:
„Иранската нация, която почита Ашура, не се страхува от вашите хартиени заплахи. Дори хора, по-могъщи от вас, не успяха да унищожат иранския народ. Внимавайте за себе си – да не бъдете елиминиран!“

Той реагира на изявление на Тръмп, че ще нанесе силен удар по Иран, ако страната блокира Ормузкия проток – ключова енергийна морска артерия в Персийския залив.
„Ако Иран направи нещо, което спре потока на петрол през Ормузкия проток, той ще бъде ударен от САЩ двадесет пъти по-силно, отколкото е бил ударен досега“, написа американският президент в Truth Social.

Лариджани е бивш член на Корпус на гвардейците на ислямската революция и един от най-влиятелните политици в иранския режим, който назначи нов върховен лидер, след като бившият управляващ аятолах Али Хаменей беше убит при въздушен удар.

В публикацията си Тръмп добави:
„Освен това ще унищожим лесни за поразяване цели, което ще направи практически невъзможно Иран някога отново да се възстанови като държава – смърт, огън и ярост ще се излеят върху тях – но се надявам и се моля това да не се случи!“

Американско-израелската война срещу Иран доведе до повишаване на цените на петрола в световен мащаб, макар че те леко се понижиха, след като Тръмп в понеделник даде сигнал за възможен край на конфликта.

Четете още: Доналд Тръмп прави обувките Florsheim новия символ на MAGA стилът

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.