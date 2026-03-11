Кабинетът „Гюров“ освободи Борислав Гуцанов от Надзорния съвет на НОИ

Служебният кабинет определи нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщиха от правителствената информационна служба. По закон Надзорният съвет се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Във връзка с Указ 57 на президента на България за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г. е необходимо да се актуализира съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Освободени са Борислав Гуцанов и Катя Паракозова.

За членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт правителството определи Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика и проф. Антония Димова-Йорданова, заместник-министър на здравеопазването.

Служебното правителство промени и представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

За представители на държавата са определени Станимир Михайлов, заместник-министър на финансите, Владимир Афенлиев, заместник-министър на здравеопазването, Мария Беломорова, директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен Станимир Михайлов.