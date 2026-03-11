Дигиталният гигант Uzum събира 20 милиона потребители и обработва 11 млрд. долара годишно

Водещата дигитална компания на Ташкент – Uzum, официално подобри предишните рекорди за оценка и достигна 2.3 милиарда долара, утвърждавайки се като най-силната интегрирана технологична екосистема в Централна Азия. Този бърз ръст, постигнат само за седем месеца, показва не само силния интерес на инвеститорите, но и успеха на стратегията на Uzum да обедини множество дигитални услуги в една платформа. С 20 милиона потребители и около 11 милиарда долара годишни плащания, обработвани през системата, компанията вече се превръща в ключова част от икономическата инфраструктура на Узбекистан.

Растежът на Uzum се дължи на стратегията ѝ за вертикална интеграция. Вместо да разчита на външни логистични и банкови услуги, компанията изгражда собствена инфраструктура. Нейното “суперприложение” обединява няколко основни услуги, включително Uzum Market – национална платформа за електронна търговия, Uzum Tezkor – мрежа за експресни доставки, и Uzum Bank – лицензирана дигитална банка. В приложението са интегрирани финансови схеми като „Купи сега, плати по-късно“ (BNPL) и бързи дигитални преводи, което позволява на дружеството да контролира целия път на клиента – от покупката до плащането и доставката.

Платформата обслужва над половината от населението на страната, с 20 милиона активни потребители, обработва около 11 милиарда долара годишни плащания и покрива 26 града чрез експресна логистика и доставка до дома. Uzum е издала над 4 милиона дебитни карти, като наблюдава рязък ръст на потребителското финансиране.

Развитието на Uzum често се сравнява с успеха на мобилните финансови услуги в Африка, като Safaricom и M-Pesa. Подобно на тях, компанията използва финансовите технологии, за да изгради екосистема, която решава проблеми с достъпа до банки и доверието в дигиталните плащания. Разликата е, че Uzum инвестира по-агресивно в собствена инфраструктура, включително складове, логистика и банков лиценз, което се превръща в типичен модел за технологични „еднорози“ на развиващите се пазари.

С разрастването си Uzum вероятно ще бъде подложена и на по-строг регулаторен контрол, включително проверки за евентуална нелоялна конкуренция. Компанията трябва да покаже, че високата ѝ оценка се основава на устойчива печалба, а не само на бързо завоюване на пазарен дял. Конкуренцията също се засилва, включително от международни технологични играчи като Yandex. Uzum вече обмисля бъдещи финансови стъпки, включително излизане на международните облигационни пазари и евентуално публично предлагане на акции.

Възходът на Uzum и успехът ѝ показват по-широка тенденция: най-ценните технологични фирми в следващото десетилетие ще бъдат онези, които изграждат цялостна дигитална инфраструктура на цели икономики, а не предлагат просто отделни приложения.