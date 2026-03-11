Костадинов обвини Йотова и Киселова в „държавна измяна“ заради изказвания за депортацията на евреите

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обвини президента Илияна Йотова и председателя на ПГ на БСП Наталия Киселова в „държавна измяна“ заради техни изказвания, че България носи отговорност за депортирането на евреи от територии в Гърция и Югославия по време на Втората световна война.

Пред медиите в парламентарните кулоари Костадинов съобщи, че е подал сигнал до Държавна агенция „Национална сигурност“, с който настоява двете да бъдат разследвани.

Според него техните твърдения противоречат на декларацията на Народното събрание от 8 март 2013 г., приета от 41-вия парламент по случай 70 години от спасяването на българските евреи и в памет на жертвите на Холокоста.

Костадинов цитира и част от текста, според който 11 343 евреи са депортирани от Северна Гърция и Вардарска Македония, които по това време са били под германска юрисдикция. В декларацията се посочва още, че макар местната българска администрация да не е могла да спре депортацията, са правени опити от български граждани, общественици и духовници за спасяването на хората.

Лидерът на „Възраждане“ твърди още, че върху България се оказва международен натиск да признае вина за депортациите, включително и с възможни искания за финансови компенсации. „Идеята е да се размие приносът на България и всяка година да се казва: „Да, спасихте евреите, но сте виновни за тези 11 343 души“. Няма за какво да се извиняваме“, подчерта той.