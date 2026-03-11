РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата изнесе нови данни за случаите „Петрохан“ и „Околчица“

хижа петрохан

Тройна съдебно-медицинска експертиза ще установи кога са загинали тримата в кемпера

Прокуратурата изнесе нова информация за случаите „Петрохан“ и „Околчица“, при които бяха открити телата на общо шестима души. Заместник- апелативният прокурор на София Наталия Николова разкри, че разследването се е водило по две направления – за убитите край хижа „Петрохан“ и за тези край и „Околчица“, но в крайна сметка двете досъдебни производства са обединени.

„Причината е, че основната дейност на починалите е извършена в района на хижата, а така ще се осигури и бързина и обективност. Възложени са 4 експертизи на електронни устройства, проведени от криминалисти. Резултатите от тях не променят извода за липса на външни лица и на двете местопроизшествия. Във връзка с причините за настъпването на смъртта на трите лица в кемпера край Околчица – и при тримата причината е огнестрелно нараняване в областта на главата. При 15-годишното момче е установена входна рана в лявата слепоочна област – след изстрел от упор, при Николай Златков – изстрел от упор в челната област, а при Калушев – от упор – в областта на устната кухина“, съобщи Николова.

nataliya nikolova1

Продължават разпити на свидетели и се назначават експертизи, включително тройна съдебно-медицинска, за да се установи

давността на настъпилата смърт на тримата в кемпера.

Николова посочи, че се разследва и дейността на НАКЗТ. „Вдигната е банковата тайна за 44 сметки и се чака информация за движението на средствата по тях, проверяват се пет физически и юридически лица. Длъжностни лица са правили дарения на НПО-то. Дарявани са не само пари, но и дронове, 251 000 лева е най-голямата сума, преведена по сметката на Ивайло Иванов“, допълни прокурорът.

Според Николова е извършена проверка на училището на 15-годишното момче, убито край Околчица, като е установена липса на контрол на образователния процес. Има наличие на пропуски и некоректно изготвени документи. Възложена е проверка на ГДНП за допълнителни сведения за установяване дали има данни за извършено престъпление. Прокурорът уточни, че предстоят още огледи на хижата край Петрохан. Предстои назначаване на съдебно психиатрична, психологична и сексологична експертиза.

Заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров обяви, че е извършен допълнителен оглед на кемпера на Калушев, била е иззета

информация от паметта и системата за сигурност

на автомобила. По думите му са назначени още 29 експертизи. „Извършени са общо 12 огледа на веществени доказателства от хижата. Разпитани са свидетели. Смъртта на кучетата е настъпила от задушаване с въглероден диоксид“, обобщи той.

Маджаров разкри какво са показали експертните заключения за смъртта на тримата край Околчица. „15-годишното момче и Николай Златков са загинали от огнестрелно нараняване в главния мозък. Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“,заяви Маджаров.

prok2uratura

Както е известно, на 2 февруари хижа „Петрохан“ в Западна Стара планина беше открита изгоряла. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче.

Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и

наличието на три гилзи и три проектила,

вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.

kemper

Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани.

На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство.

