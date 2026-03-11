РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Пекин предупреждава банки и агенции да не използват OpenClaw AI

Пекин предупреждава банки и агенции да не използват OpenClaw AI

Китайските власти започнаха да ограничават използването на приложенията OpenClaw AI в държавни институции и държавни компании заради опасения за сигурността. Банки и правителствени агенции са получили предупреждения да не инсталират софтуера на служебни компютри, а в някои случаи служителите нямат право да го използват и на личните си телефони, когато са свързани към служебната мрежа.

Пекин предупреждава банки и агенции да не използват OpenClaw AI

OpenClaw е т.нар. агентен изкуствен интелект, който може самостоятелно да изпълнява задачи – например да управлява имейли, да прави резервации или да се чекира за полети. Но тъй като има широк достъп до лични данни и може да комуникира с външни системи, експерти предупреждават, че съществува риск от изтичане на информация или хакерски атаки.

Проучване, водено от Харвард, твърди, че AI може да предскаже 71% от търговските операции на активни фондове

Въпреки тези опасения, много технологични компании, включително Tencent и JD.com, вече разработват приложения на базата на OpenClaw, а някои местни власти предлагат субсидии за фирми, които използват технологията. Интересът към нея доведе и до силен ръст на акциите на компанията за изкуствен интелект MiniMax, която наскоро пусна собствен агент, базиран на платформата.

Пекин предупреждава банки и агенции да не използват OpenClaw AI

Китайското правителство обаче предупреждава, че подобни AI агенти могат да носят сериозни рискове и призовава институциите да бъдат внимателни при използването им.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.