Пекин предупреждава банки и агенции да не използват OpenClaw AI

Китайските власти започнаха да ограничават използването на приложенията OpenClaw AI в държавни институции и държавни компании заради опасения за сигурността. Банки и правителствени агенции са получили предупреждения да не инсталират софтуера на служебни компютри, а в някои случаи служителите нямат право да го използват и на личните си телефони, когато са свързани към служебната мрежа.

OpenClaw е т.нар. агентен изкуствен интелект, който може самостоятелно да изпълнява задачи – например да управлява имейли, да прави резервации или да се чекира за полети. Но тъй като има широк достъп до лични данни и може да комуникира с външни системи, експерти предупреждават, че съществува риск от изтичане на информация или хакерски атаки.

Въпреки тези опасения, много технологични компании, включително Tencent и JD.com, вече разработват приложения на базата на OpenClaw, а някои местни власти предлагат субсидии за фирми, които използват технологията. Интересът към нея доведе и до силен ръст на акциите на компанията за изкуствен интелект MiniMax, която наскоро пусна собствен агент, базиран на платформата.

Китайското правителство обаче предупреждава, че подобни AI агенти могат да носят сериозни рискове и призовава институциите да бъдат внимателни при използването им.