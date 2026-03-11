Румъния ще разгледа искането на САЩ да използват местна авиобаза за операции, свързани с Иран

Президентът на Румъния Никушор Дан свика на 11 март 2026 г. заседание на Върховния съвет за национална отбрана (CSAT), за да разгледа искане на Съединените щати за временно разполагане на военни структури, включително самолети и войници в авиобаза „Михаил Когълничану“ на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.

Съветът ще заседава за първи път тази година, за да обсъди последиците за сигурността от конфликта в Близкия изток, влиянието му върху енергийния пазар на Румъния и „временното разполагане на военни части на румънска територия“.

Според политически източници, това временно разполагане се отнася до искане на Съединените щати да използва авиобазата „Михаил Когълничану“.

Докато някои държави от Европейския съюз като Франция, Гърция и Италия изпратиха военни кораби към Кипър, след като произведени в Иран дронове удариха британска база на острова, други страни позволяват използването на техни военни бази.

Повечето висши представители на ЕС осъдиха иранските удари в региона и призоваха за прекратяване на бойните действия и дипломатическо решение на конфликта.

Вашингтон изтегли около 1000 военнослужещи от авиобазата „Михайл Когълничану“ миналата година, след като насочи вниманието си към собствените си граници и към Индо-тихоокеанския регион. Още около 1000 американски войници останаха в северната ни съседка.

Постоянното съюзническо присъствие в Румъния е около 3500 войници на НАТО, включително американски военни.

Румъния има сухопътна граница от 650 км с Украйна, над която руски дронове са прелитали по посока на Киев. В същото време морски мини в Черно море, поставени по време на конфликта, засягат ключови търговски и енергийни маршрути.

