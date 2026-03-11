Търговията между Китай и ЕС се е увеличила с 22.7% през януари-февруари

Обемът на търговията между Китай и Европейския съюз се е увеличил с 22.7% на годишна база през януари-февруари, достигайки 142.24 милиарда долара, според Главната митническа администрация (GAC) на Китай.

Публикуваните данни показват, че износът на Китай за ЕС през този период е възлизал на 100.99 милиарда долара (увеличение с 27.8%). Вносът на стоки от ЕС в Китай се е увеличил с 11.7%, достигайки 41.25 милиарда долара.

Търговският излишък на Китай с ЕС през януари-февруари достигна 59.74 милиарда долара (ръст от 41.7%).

Според Държавната митническа служба, Германия е водеща в търговията на ЕС с Китай през първите два месеца на тази година. Обемът на търговията ѝ се е увеличил с 19.6% на годишна база до 35.73 милиарда долара. Износът от Китай е нараснал с 31.3% до 21.77 милиарда долара, докато при вноса от Германия има ръст от 4.9% до 13.96 милиарда долара.

Другите водещи страни партньори на Китай в ЕС са Нидерландия (обемът на търговията се е увеличил с 14.3% до 18.08 милиарда долара) и Франция (14.61 милиарда долара, ръст от 30.3%).

Обемът на търговията на Китай с ЕС нарасна с 0.4% през 2024 г. и се очаква да се увеличи с 5.4% през 2025 г. до 828.11 милиарда долара.