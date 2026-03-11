Министър Георги Шарков обясни какво точно ще се тества при избраните вчера машини

Министерството на електронното управление ще има два екипа – екип 3 и екип 4, които ще тестват третото ниво на софтуера на десетте машини, чиито серийни номера бяха изтеглени вчера на случаен принцип. Това стана ясно от думите на служебния министър на електронното управление – Георги Шарков по време на изслушването му в парламента, поискано от „Възраждане“.

„Софтуерът на машините е с три нива – първото ниво е самата операционна система, второто ниво е стандартният код, който при избиране на различни полета връща съответните номерца; третият елемент е така нареченото параметризиране на машините, което много хора свързват с кода, но реално това не е код, а параметризация, където се наливат изборните списъци с имена, които излизат на екрана„, обясни Шарков.

Той уточни, че втората част на софтуера не се налага да се променя и не е променяна от няколко години. Тя обаче ще бъде достъпна на екипите, които ще могат да разглеждат машините. Това ще става в защитена среда, като въпросните екипи ще са предварително регистрирани.

За третата част на софтуера министър Шарков коментира, че тепърва в машините ще бъде налят кодът, който ще се използва за изборите. След това екип 3 ще тества абстрактната параметризация, а екип 4 – истинската параметризация. Задачата на екип 3 ще е да да тества производителността на машините – т.е. дали при над 500 бюлетини се отпечатват всички изискани доклади от машината. При този тест ще се проверява и качеството на хартията, макар че затова и Институтът по метрология има своите отговорности за тестване.

Ще има поне троен контрол на това, което влиза и на което излиза, продължи министър Шарков.

На въпрос на депутата Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“ колко срещи министър Шарков е провел с Божидар Божанов от ПП-ДБ, той обясни, че такава е имало – преди седмица. Самият депутат, за когото се отнасяше въпроса, излезе на трибуната, за да обясни повода на срещата – предоставяне на негов доклад – за оценка на риска при машинното гласуване. Божанов уточни, че ще разпространи доклада си и сред депутатите на „ДПС-Ново начало“ и по-конкретно ще го предостави на Станислав Анастасов, който се интересуваше за повода на срещите, припомняйки, че бивш министър на електронното управление – Александър Йоловски – е твърдял, че е бил заплашван от Божанов.

Изслушването продължава. Очаквайте подробности….