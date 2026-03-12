РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ЕС предлага мисия за проверка на тръбопровода „Дружба“ в Украйна

Съветът на ЕС и ЕП договориха Бюджет 2026: 192,8 млрд. евро за конкурентност, отбрана и миграция, ЕС предлага мисия за проверка на тръбопровода „Дружба“ в Украйна

Европейският съюз е предложил да бъде организирана мисия за проверка на тръбопровода „Дружба“ на територията на Украйна и очаква отговор от украинската страна. Това съобщи говорител на блока, предаде БТА.

Предложението идва след спирането на доставките на руски петрол за Унгария, които са прекъснати от края на януари, след като тръбопроводът е бил повреден.

Украинските власти твърдят, че инфраструктурата на тръбопровода в Западна Украйна е била засегната от руски удар. От своя страна Словакия и Унгария обвиняват Киев за продължителното прекъсване на доставките на петрол.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.