ЕС предлага мисия за проверка на тръбопровода „Дружба“ в Украйна

Европейският съюз е предложил да бъде организирана мисия за проверка на тръбопровода „Дружба“ на територията на Украйна и очаква отговор от украинската страна. Това съобщи говорител на блока, предаде БТА.

Предложението идва след спирането на доставките на руски петрол за Унгария, които са прекъснати от края на януари, след като тръбопроводът е бил повреден.

Украинските власти твърдят, че инфраструктурата на тръбопровода в Западна Украйна е била засегната от руски удар. От своя страна Словакия и Унгария обвиняват Киев за продължителното прекъсване на доставките на петрол.