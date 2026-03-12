УниКредит Булбанк и Европейската банка за възстановяване и развитие подкрепят зеленото разширяване на FitSpo в България

УниКредит Булбанк предоставя 5.3 млн. евро финансиране на Фитспо Нутришън ООД (FitSpo Nutrition Ltd);

ЕБВР споделя риска до 2.7 млн. евро посредством Механизъм за споделяне на риска;

Проектът се подпомага от „Програма за зелени иновации“ на ЕБВР, финансиран по програма „Хоризонт 2020“

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя разширяването на Фитспо Нутришън ООД – български производител на функционални хранителни продукти – чрез гаранционно споразумение за споделяне на риска с УниКредит Булбанк.

В рамките на транзакцията УниКредит Булбанк предоставя дългосрочно финансиране в размер на 5.3 млн. евро на FitSpo. ЕБВР участва чрез споделяне на риска до 2.7 млн. евро от финансирането посредством своя Механизъм за споделяне на риска, като по този начин улеснява достъпа до дългосрочен кредитен ресурс за бързо развиваща се местна компания.

УниКредит Булбанк е финансов партньор на FitSpo още от ранните етапи от развитието на компанията и подкрепя растежа на марката от старта ѝ на пазара. Благодарение на структурирането на индивидуални финансови решения и бързи процеси по одобрение, банката играе ключова роля за мащабирането на дейността и укрепването на пазарните позиции на компанията както в България, така и на международните пазари.

Финансирането ще подкрепи инвестиционната програма на FitSpo за разширяване и модернизация на производствените мощности в България. Проектът включва закупуване и инсталиране на нова напълно автоматизирана производствена линия, високоефективна пакетираща линия и съпътстващо оборудване, както и инвестиция в иновативна „зелена“ производствена база. След приключване на инвестицията се очаква годишният производствен капацитет на FitSpo да се удвои, което ще позволи компанията да посрещне растящото търсене както на вътрешния, така и на експортните пазари.

FitSpo произвежда широка гама функционални хранителни продукти — протеинови барове, протеинови бисквити, суроватъчен протеин на прах, флапджак и сурови веган топчета, предлагани под марката FitSpo. Компанията реализира продажби чрез водещи търговски вериги в България и изнася продуктите си на редица международни пазари.

Инвестициите, финансирани от УниКредит Булбанк, са напълно в съответствие с ESG стратегията на банката, като подкрепят проекти, насочени към енергийна ефективност, устойчиво производство и преход към нисковъглеродна икономика. Чрез подкрепата си за компании, инвестиращи в иновативни и екологично отговорни технологии, банката допринася за укрепване на конкурентоспособността на българската икономика и подпомага устойчивия растеж.

Проектът ще получи безвъзмездна финансова помощ до 750 000 евро по „Програма за зелени иновации“ на ЕБВР, финансирана от програмата на ЕС „Хоризонт 2020“. Грантът ще подкрепи внедряването на иновативни климатични технологии и най-съвременно оборудване, подпомагайки малка и бързо развиваща се компания да преодолее финансовите бариери, свързани с такива напредничави инвестиции.

Очаква се инвестицията да доведе до значителни екологични ползи, включително по-ниско енергопотребление, намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO₂), по-малко отпадъци и подобрена производствена ефективност. Очакваните годишни ефекти включват икономии на енергия от близо 96 000 kWh и избягване на над 40 тона CO₂ емисии, както и намаляване на използваните суровини и отпадъците от опаковки.

Чрез своя Механизъм за споделяне на риска, ЕБВР работи с банки партньори, като споделя риска по допустими кредити към местни компании, за да подпомогне достъпа до финансиране, да подкрепи инвестициите и да повиши конкурентоспособността. Механизмът е ключов инструмент на ЕБВР за подкрепа на малките и средни предприятия и за насърчаване на „зелени“ и иновативни инвестиции в регионите й.

ЕБВР инвестира в България от 1991 г., а към 31 януари 2026 г. банката е инвестирала 5 млрд. евро в 318 проекта в страната, с фокус върху развитието на частния сектор, конкурентоспособността и прехода към „зелена“ икономика.