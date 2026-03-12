ГЕРБ внесе дългоочаквания законопроект за празничните добавки към пенсиите

ГЕРБ внесе законопроект, според който празнични добавки към пенсиите да се изплащат всяка година през март и декември. Предложението идва след като вчера правителството на Андрей Гюров реши да отпусне великденски добавки за пенсионерите.

През иминалия ден стана ясно, че хората с пенсии или общ сбор на пенсиите до 390,63 евро, колкото е линията на бедност за 2026 г., ще получат по 50 евро за Великден. Пенсионерите с доход до 620,20 евро включително, равен на минималната работна заплата, ще получат по 20 евро.

В законопроекта на партията на Борисов е предвидено размерът на тези добавки да се определя всяка година със закона за държавния бюджет, като не може да бъде по-нисък от този през предходната година.

С промените в Закона за социално подпомагане хората, които ще могат да получат празничните добавки са разделени в осем категории:

хората, които получават месечни или целеви социални помощи;

младежи от 18- до 21-годишна възраст, които са ползвали социална или интегрирана услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път, като получават месечна целева помощ;

получаващите енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като тези помощи се изплащат независимо от доходите на семейството (чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;

подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

„По време на празници значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други. За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството на неравенство. За разрешаването на този въпрос е необходимо устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика. Така ще бъдат създадени условия за намаляване на потенциално социално напрежение и ще се създадат гаранции за спокойствие на най-уязвимите социални групи. Това е предпоставка за по-справедливо разпределение на обществения ресурс и същевременно за по-целенасочена грижа на държавата към тези групи“, пишат вносителите, сред които Деница Сачева и Костадин Ангелов.

Според мотивите на законопроекта, по предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и НОИ, около 507 000 души и семейства ще имат право на празнични добавки. Сред тях са пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, хора с увреждания, самотни възрастни и самотни родители. Те няма да преминават нова проверка на доходите, тъй като вече са проверени при получаване на съответната социална помощ, която им дава право и на добавките.

За сравнение, според вчерашното решение на кабинета, 856 000 пенсионери с доход до 390,63 евро ще получат по 50 евро добавка за Великден. Около 800 000 пенсионери с пенсии между 390,64 и 620,20 евро ще получат по 20 евро. От това се вижда, че след влизането в сила на новите законови промени много пенсионери, които досега са получавали добавки, ще останат без тях.

Вносителите посочват, че подобни празнични добавки се дават и в други европейски страни, включително Великобритания, Ирландия, Франция, Белгия и някои кантони на Швейцария.

Законът ще влезе в сила веднага след обнародването му в „Държавен вестник“, но ще има до шест месеца срок за изготвяне на съответните промени в поднормативните актове, за да могат новите правила да се прилагат на практика. Това означава, че добавките може да се изплатят за Коледа, ако парламентът успее да приеме закона преди прекъсването за изборите.