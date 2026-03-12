Nvidia инвестира 2 млрд. долара в Nebius за развитието на AI облачна инфраструктура

Американската технологична корпорация Nvidia обяви, че ще инвестира 2 милиарда долара в компанията за AI облачни услуги Nebius. С тази сделка производителят на чипове засилва инвестициите си в инфраструктура за изкуствен интелект и центрове за данни.

Според документ, подаден до U.S. Securities and Exchange Commission, Nvidia ще купи около 8,3% дял в Nebius на цена 94.94 долара за акция.

Nebius, която е клиент на Nvidia, планира до 2030 г. да изгради центрове за данни с общ капацитет над 5 гигавата – количество електроенергия, сравнимо с нуждите на повече от 4 милиона домакинства в САЩ.

Компанията е част от новото поколение т.нар. „неооблачни“ доставчици на AI инфраструктура. Заедно с CoreWeave тя печели големи договори с технологични гиганти, включително сделки за милиарди долари с Microsoft и Meta Platforms.

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че Nebius изгражда облачна платформа, създадена специално за новото поколение AI системи. Според него партньорството ще помогне за посрещане на бързо растящото глобално търсене на изкуствен интелект.

Междувременно Nebius значително увеличава инвестициите си в инфраструктура – капиталовите разходи на компанията са нараснали до 2.1 милиарда долара през последното тримесечие, спрямо 416 милиона долара година по-рано.