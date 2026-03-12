РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От началото на годината Министерството на финансите е привлякло 750 млн. евро дълг

Министерство на финансите сграда, МФ очаква бюджетен излишък

Между 19 януари и 9 март, на проведените пет аукциона Министерството на финансите продаде държавни ценни книжа от три емисии облигации, деноминирани в евро. В тях беше привлечен дълг за 750 млн. евро, показват данните от Българската народна банка. Общият размер на подадените поръчки в търговете е двойно по-висок – 1 383 060 000 евро. 

Министерството на финансите започна емисионната си програма през тази година, като пусна в обращение нова емисия двегодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2.25 процента.

На първия за годината аукцион – 19 януари,

бяха пласирани успешно част от двегодишни съкровищни облигации от емисия № BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 31 212 000 евро. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е в размер на 2.33 на сто. 

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 336 712 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 31 212 000 евро. Това съответства на коефициент на покритие от 2.24.

облигации дцк аукцион

На 23 февруари Министерството на финансите преотвори емисията № BG 20 300 26 111. Обемът й в обращение беше увеличен със 150 млн. евро, с което достигна 300 млн. евро номинална стойност. Отчетената на този аукцион среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2.37 на сто.

На 26 януари БНБ проведе аукцион за продажба на част от втора емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г.

(петгодишни лихвоносни съкровищни облигации*) с падеж 28 януари 2031 г., деноминирана в евро.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 21 120 000 евро, при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2.37 процента.

На 9 март Министерството на финансите преотвори емисията № BG 20 301 26 119. Обемът й в обращение беше увеличен със 150 млн. евро, с което достигна 300 млн. евро номинална стойност. Отчетената на този аукцион среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3.03 на сто.

На 9 февруари Българската народна банка проведе аукцион

за продажба на част от трета емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 11 февруари 2036 г., деноминирани в евро и с годишен лихвен купон от 3.50 процента.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 34 380 000 евро при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3.84 процента.

От БНБ уточняват, че общият обем на предложените ДЦК ще се увеличава чрез продажба на допълнителни количества от всяка от трите емисии облигации. 

бизнес климат пари

Припомняме, че в тринадесет аукциона между 20 януари и 19 ноември миналата година Министерството на финансите е продавало държавни ценни книжа от две емисии облигации в лева.

В тях беше привлечен дълг за общо 3.3 млрд. лева.

Общият размер на подадените поръчки в търговете е 5 595 841 460.

В тези аукциони банките са придобили най-голям дял от предложените облигации. Сред участниците имаше и гаранционни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове и други инвеститори.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

