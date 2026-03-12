AI „държи изпити“ на бойното поле в Иран и повдига сериозни етични въпроси

Изкуственият интелект (AI) променя начина, по който американските военни вземат решения при военни действия – промяна, която е очевидна в Иран, където Пентагонът твърди, че е поразил над 2000 цели само за четири дни. Безпрецедентният темп на целенасочени атаки се дължи отчасти на системи с изкуствен интелект, които пресяват потоци от разузнавателни данни от дронове, сателити и други сензори, генерирайки варианти за много по-бързи удари от традиционното планиране, което прави човекът.

Конфликтът в Персийския залив е арена на първото използване на бойно поле на „гранични“ генеративни модели с AI, следящи продукти с изкуствен интелект, използвани широко от цивилни – от служители в офиси до лекари и студенти, помагайки на командирите да интерпретират данни, да планират операции и да предоставят обратна връзка в реално време по време на бойни действия.

През последните две години Министерството на отбраната на Съединените щати интегрира масово технологии, базирани на AI, в своите акции. Основната операционна система за данните на Пентагона е Maven Smart System на Palantir, която заедно с модела Claude на Anthropic формира табло за анализ на данни в реално време за операции в Иран.

„Причината, поради която граничните модели са толкова важни – технологичната промяна през последната година и половина – е, че те са преминали от обобщаване към разсъждение“, посочва Луис Мосли – ръководител на Palantir за Великобритания и Европа. Тази способност да разсъждават или да разглеждат проблема стъпка по стъпка, позволява „голям скок в обема на решенията и скоростта, с която (военният персонал) може да ги взема“ по време на сложни военни операции, допълва той.

Все пак, същите технологии, които обещават да ускорят вземането на военни решения, пораждат и опасения за надзора. Дебатът се засили след неотдавнашния спор между Anthropic и Пентагона по въпроса за границите на военния изкуствен интелект, подчертаващ чувствителността за ползването на гранични модели в бойни действия.

Бомбардирането на начално училище за момичета в Минаб, южен Иран, допълнително илюстрира смъртоносните рискове от бързо генерирани или неправилно проверени цели, въпреки че остава неясно дали и доколко системи с AI в тази атака. Според иранския Червен полумесец, докато Вашингтон и Тел Авив се стремят да унищожат институциите на режима, те са ударили над 20 хил. сгради без военно предназначение, включително 17 353 жилищни.

Поразеното училище в Минаб

„Ако погледнем кампанията срещу ИДИЛ, коалицията е ударила около 2000 цели през първите шест месеца от кампанията в Ирак и Сирия“, обяснява Джесика Дорси, която проучва използването на AI и международното хуманитарно право в университета в Утрехт. „Сега сравнете това с докладите за тази кампания, където същият брой удари (от САЩ) е нанесен само в рамките на първите четири дни. Това илюстрира мащаба и скоростта на изпълнение на целите.“

По време на реална военна операция, като например „Епична ярост“ в Иран, платформата Maven на Palantir действа като софтуерен „мозък“. Тя поддържа цялата така наречена „верига на унищожението“ – намиране и елиминиране на цел по време на активен конфликт. Това варира от идентифициране и приоритизиране на целта до избор на подходящо оръжие и накрая оценка на бойните щети.

„Традиционно, тези вериги включваха отпечатване на документи и проучване и одобрение от висшестоящ командир … и се измерваха в часове, а понякога и в дни“, посочва експерт по отбранителни технологии, поискал да остане анонимен. И допълва, че „целта (на AI) е да свие това до секунди и минути, почти мигновено.“

Големите езикови модели – технологията, която е в основата на системи като ChatGPT на Claude и OpenAI, са доказали своята компетентност в съставянето на по-обширен брой цели за поразяване в сравнение с традиционните методи, ръководени от човека, които са по-бавни и по-трудоемки, според София Гудфренд – изследовател на технологиите и военните в университета в Кеймбридж. „Това замества всичко, което сме виждали в миналото, и позволява на военните да действат с безпрецедентна скорост и мащаб при въздушно насочване“, казва тя.

Към май 2025 г. системата Maven е била използвана от над 20 хиляди потребители в 35 военни организации в областта, според публични коментари на вицеадмирал Франк Уитуърт – директор на Националната агенция за геопространствено разузнаване. Според анализатори в областта на отбраната, този брой може да е по-близо до 50 хиляди потребители в САЩ днес, като НАТО също се регистрира да използва Maven през миналата година.

През май 2025-а Уитуърт заяви, че целта е да се използва изкуствен интелект за вземане на „1000 висококачествени решения, избиране и унищожаване на цели на бойното поле, за един час“. Той подчерта също и бързото разрастване на системата Palantir в рамките на министерството, като потребителската база е скочила повече от два пъти през първите пет месеца на 2025-а.

Други форми на изкуствен интелект, включително автономна навигация и компютърно зрение, също са използвани във военни зони в Иран, Газа и Украйна през последните години. Фабиан Хофман – ракетен експерт в „Ядрения проект на Осло“, заяви, че е възможно софтуерът за разпознаване на изображения с AI да помага на Израел и САЩ бързо да идентифицират балистични ракетни установки и други активи чрез сканиране на кадри от дронове за наблюдение.

Това би помогнало за преодоляване на пречката, която навремето изискваше войниците ръчно да гледат кадри от дронове, добавя Хофман. „Това беше твърде трудно, но сега с дроновете и изкуствения интелект със сигурност става по-лесно“, споделя той и посочва, че това може да обясни успеха им в поразяването на ирански пускови установки.

В Иран AI потенциално вече е участвал в идентифицирането на увеличени в експоненциален порядък цели, отколкото в предишни войни, убедена е Дорси от университета в Утрехт. Те може да са съществували предварително или да са били генерирани бързо от системи с изкуствен интелект, което създава сериозно безпокойство доколко внимателно са били проверени, както се изисква от закона, допълва тя.

„Как да повдигнете завесата над система, извършваща 37 милиона изчисления в секунда? Как, за бога, бихте могли дори да проследите това по някакъв начин?“, задава риторичния въпрос Дорси. И пита: „Ще упражнявате ли смислено подходящ човешки контрол съобразно контекста и преценка върху решенията, генерирани от тези системи?“