Пеевски бесен, че Дечев го зове на разпит

Служебният вътрешен министър Емил Дечев привика директори на областни дирекции на МВР

Покрилият се напоследък лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски е явно побеснял от интервю на служебния вътрешен министър Емил Дечев пред „Сега“, в което последният иска разпита му по скандала около разприкавалата се европрокурорка Теодора Георгиева. След отстраняването си от службата тя свърза дискредитацията си с престъпните мрежи за влияние в съдебната система, осветени в аферата „Осемте джуджета“.

В отговор на въпроса дали Пеевски, „временният“ шеф на държавното обвинение Борислав Сарафов и градската прокурорка Емилия Русинова трябва да са сред хората, от които ГДБОП да снеме сведения по проверката по сигнала на Георгиева, Дечев казва в прав текст, че „ако е истинска проверка, би трябвало това да се случи“. Както Сарафов така и Русинова лъснаха на снимки пред фамозния ресторант със задкулисния лобист Петьо Петров – Еврото. Георгиева твърди че изтеклият запис с престоя й вътре е манипулиран в полза на Русинова, която също присъствала, при това го правела редовно.

Реакцията на Пеевски е сигнал срещу Дечев в ръководената от Русинова Софийска градска прокуратура с оплакване, „че ГДБОП трябва да ме разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал “ad hoc“ прокурора и СГП“. Дечев, който е съдия, е обвинен че „или не познава правната материя, по която работи във връзка със служебните си ангажименти като министър на МВР, или обслужва предизборната кампания на партиите, с които е обвързан ПП-ДБ за оказване на натиск срещу политическите им опоненти в стил “наше МВР“. 

И още от беснята на Пеевски:

По отношение на категоричната забрана като политическа фигура, каквато представлява служебния министър, да се меси в работата на професионалния състав на МВР, Конституцията и законът са категорични – това е недопустимо. А във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов – това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия. 

