Комисията по отбрана одобри предложението за присъединяване към Съвета за мир след бойкот във външната комисия

След два неуспешни опита на парламентарната Комисия по външна политика да разгледа предложението за ратификация на споразумението за присъединяване към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, темата беше прехвърлена към Комисията по отбрана, която беше свикана на извънредно заседание. Там проекторешението, внесено от лидера на ДПС Делян Пеевски, бе разгледано и одобрено.

Първоначалното заседание на външната комисия пропадна поради липса на кворум, след като представители на няколко парламентарни сили бойкотираха заседанието. Присъстваха само депутати от ГЕРБ, ДПС и „Има такъв народ“, което принуди председателя на комисията Йорданка Фандъкова да отложи разглеждането. При втория опит ситуацията се повтори и заседанието отново не се състоя.

Споразумението за присъединяване бе подписано от бившия премиер Росен Желязков, когато правителството вече беше в оставка и без предварителни консултации с парламента. Лидерите на ДПС и ГЕРБ – Делян Пеевски и Бойко Борисов, продължават да подкрепят ратификацията, макар че според някои анализатори инициативата може да се разглежда като алтернатива или съперник на Организацията на обединените нации.

За да стане България пълноправен член на съвета, споразумението трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. Въпреки че първоначално от ГЕРБ обявиха, че темата може да бъде оставена за следващия парламент, Пеевски настоя процедурата да започне незабавно и внесе предложение за бърза ратификация на 11 март. Председателят на парламента Рая Назарян го разпредели към външната комисия, но след бойкота на заседанията въпросът беше пренасочен и към други комисии.

