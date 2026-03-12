РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството подготвя помощи заради поскъпването на горивата

Правителството подготвя помощи заради поскъпването на горивата

Служебното правителство подготвя мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради поскъпването на горивата. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет, като посочи, че кабинетът работи по темата още от началото на повишаването на цените, свързано с конфликта в Близкия изток.

Правителството планира мерки, които да решат няколко основни проблема. Предвиждат се директни помощи за домакинствата, които най-силно ще бъдат засегнати от по-високите цени на горивата. За да получат подкрепа, гражданите ще трябва да отговарят на определени подоходни критерии, а размерът на помощите ще зависи и от цените на петрола на световните пазари.

Кабинетът се стреми мерките да не нарушават пазарните механизми, за да се избегне допълнителна нестабилност на пазара на горива. Освен към най-уязвимите домакинства, подкрепата ще бъде насочена и към бизнеса, особено към компаниите, които се занимават с доставки на хранителни продукти.

Гюров припомни, че във вторник е създадена междуведомствена работна група, която трябва да събере необходимата информация и да изготви конкретните предложения. Според него някои политически партии се опитват да оказват натиск върху работата на служебния кабинет и ги призова да се съсредоточат върху законодателните задачи.

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
