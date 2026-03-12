ГЕРБ подкрепи безвъзмездното прехвърляне на държавни имоти към Столична община

ГЕРБ ще подкрепи днес в Столичния общински съвет искането на кмета Васил Терзиев държавата да прехвърли на общината безвъзмездно определени държавни имоти. Това написа във „Фейсбук“ лидерът на партията Бойко Борисов.

Преди минути, Столичният общински съвет почти единодушно прие серия от решения, с които Столичната община ще поиска от държавата безвъзмездно да ѝ бъдат прехвърлени няколко знакови сгради и големи неизползвани терени.

В тази връзка от ГЕРБ заявяват, че много стриктно ще следят въпросните имоти да не се превърнат в небостъргачи или да бъдат заграбени.

„В същото време няма как да не напомня, че когато кабинетът „Желязков” предложи подобна мярка за имоти с отпаднала необходимост, „Продължаваме промяната-Демократична България“ ни обвиниха, че щели да бъдат откраднати. За пореден път ние ще гласуваме тази точка, защото е в интерес на София и тези имоти могат да станат паркове, спортни зали, обществени сгради и други“, добави лидерът на ГЕРБ.