Румъния е поискала разрешение от САЩ да възобнови дейността на рафинерията Petrotel

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван обяви, че страната е поискала разрешение от американските власти да възобнови дейността на рафинерията Petrotel, която е собственост на „Лукойл“. Рафинерията в Плоещ е преустановила дейността си поради санкциите на САЩ срещу руската компания.

„Вече разговаряхме с представители на САЩ. Подготвили сме официални документи и скоро ще получим разрешение да възобновим дейността на тази рафинерия. Решението ще бъде взето след получаване на потвърждение от САЩ“, каза той в интервю за Antena 3.

Според него, тази рафинерия ще може да „осигури приблизително 21% от капацитета за рафиниране на суров петрол на Румъния“, което ще доведе до „по-голяма ликвидност на пазара“ за енергийни продукти.

Чуждестранните активи на „Лукойл“, включително Румъния, са обект на санкции от САЩ от 21 ноември 2025 година.

Руската компания обяви на 28 януари предварително споразумение да продаде по-голямата част от тези активи, оценени на приблизително 22 милиарда долара, на американската инвестиционна група Carlyle, при условие че бъде одобрено от правителството на САЩ. Министерството на финансите на САЩ даде на „Лукойл“ срок до 28 февруари да продаде активите си. Сделката трябва да бъде одобрена от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на търговията на САЩ, но до момента това не се е случило.

„Петротел-Лукойл“ е рафинерия, основана през 1904 г., която става част от Групата „Лукойл“ на 12 юни 1998 година. Тя се намира в град Плоещ, 60 км от Букурещ, столицата на Румъния.

Извършената модернизация позволи на „Петротел-Лукойл“ да се превърне в едно от водещите предприятия в рафинерийната индустрия на Румъния, като значително подобри дълбочината на рафиниране на суров петрол – до 99,5% и повиши качеството на продуктите.