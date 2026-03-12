РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Амансио Ортега ще получи рекордните 3.2 милиарда евро дивиденти от Inditex

Амансио Ортега ще получи рекордни 3.2 милиарда евро дивиденти от Inditex

Амансио Ортега ще получи около 3.2 милиарда евро (3.7 милиарда долара) дивиденти тази година от Inditex SA, компанията-майка на Zara. Това е най-голямата сума дивиденти, която милиардерът е получил от компанията, която съосновава преди повече от 60 години.

Inditex обяви, че дивидентът ще бъде увеличен с 4% до 1.75 евро на акция. Дъщерята на Амансио Ортега – Марта Ортега, е председател на компанията, и е най-големият акционер с над 59% дял, основно чрез семейния фонд Pontegadea Inversiones.

Амансио Ортега ще получи рекордни 3.2 милиарда евро дивиденти от Inditex

89-годишният Ортега притежава около 126.7 милиарда долара, което го прави 15-ият най-богат човек в света според индекса Bloomberg Billionaires. Акциите на Inditex са поскъпнали с 33% през последните две години и достигнаха рекордни нива през февруари. С пазарна капитализация от 167.6 милиарда евро, компанията е най-големият публично предлаган търговец на дрехи в света.

Амансио Ортега използва голяма част от дивидентите си за инвестиции в недвижими имоти — главно висококачествени търговски и жилищни сгради в големи градове. Фондът Pontegadea инвестира и в проекти за възобновяема енергия, както и в енергийна, газова и телекомуникационна инфраструктура.

Основателят на Zara - Амансио Ортега, купува склад във Великобритания за 107.5 млн. щ.д.

Сред известните сгради в портфолиото на Ортега са Haughwout Building в Ню Йорк, Southeast Financial Center в Маями, Royal Bank Plaza в Торонто и The Post Building в Лондон.

Миналия месец Pontegadea се присъедини към консорциум, воден от Macquarie Asset Management, за закупуване на оператор на пристанища и железници Qube Holdings Ltd. за около 11.7 милиарда австралийски долара (8.3 милиарда щатски долара).

Собственикът на Zara Inditex придобива дял в агро стартъпа Galy

През миналата година фондът на Амансио Ортега купи The Post Building в центъра на Ванкувър — двуетажен комплекс, отдаден под наем на Amazon.com Inc., като плати над 105 милиона долара за Atlas Plaza в Маями и придоби 49% дял в британската компания PD Ports.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.