Амансио Ортега ще получи рекордните 3.2 милиарда евро дивиденти от Inditex

Амансио Ортега ще получи около 3.2 милиарда евро (3.7 милиарда долара) дивиденти тази година от Inditex SA, компанията-майка на Zara. Това е най-голямата сума дивиденти, която милиардерът е получил от компанията, която съосновава преди повече от 60 години.

Inditex обяви, че дивидентът ще бъде увеличен с 4% до 1.75 евро на акция. Дъщерята на Амансио Ортега – Марта Ортега, е председател на компанията, и е най-големият акционер с над 59% дял, основно чрез семейния фонд Pontegadea Inversiones.

89-годишният Ортега притежава около 126.7 милиарда долара, което го прави 15-ият най-богат човек в света според индекса Bloomberg Billionaires. Акциите на Inditex са поскъпнали с 33% през последните две години и достигнаха рекордни нива през февруари. С пазарна капитализация от 167.6 милиарда евро, компанията е най-големият публично предлаган търговец на дрехи в света.

Амансио Ортега използва голяма част от дивидентите си за инвестиции в недвижими имоти — главно висококачествени търговски и жилищни сгради в големи градове. Фондът Pontegadea инвестира и в проекти за възобновяема енергия, както и в енергийна, газова и телекомуникационна инфраструктура.

Сред известните сгради в портфолиото на Ортега са Haughwout Building в Ню Йорк, Southeast Financial Center в Маями, Royal Bank Plaza в Торонто и The Post Building в Лондон.

Миналия месец Pontegadea се присъедини към консорциум, воден от Macquarie Asset Management, за закупуване на оператор на пристанища и железници Qube Holdings Ltd. за около 11.7 милиарда австралийски долара (8.3 милиарда щатски долара).

През миналата година фондът на Амансио Ортега купи The Post Building в центъра на Ванкувър — двуетажен комплекс, отдаден под наем на Amazon.com Inc., като плати над 105 милиона долара за Atlas Plaza в Маями и придоби 49% дял в британската компания PD Ports.