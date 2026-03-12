РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Средният осигурителен доход за януари надхвърли 1000 евро

Средният осигурителен доход за януари надхвърли 1000 евро

От Национален осигурителен институт съобщиха, че средният осигурителен доход за страната през януари е достигнал 1006,70 евро. Данните се публикуват ежемесечно и са важен показател за динамиката на доходите и осигуряването в страната.

За периода от 1 февруари 2025 година до 31 януари 2026 година средномесечният осигурителен доход е изчислен на 957,91 евро. Този показател отразява усредненото ниво на осигурителните доходи за последните 12 месеца.

Определеният средномесечен осигурителен доход за този период се използва при изчисляването на размера на новоотпуснатите пенсии през февруари 2026 година, съгласно разпоредбите на Кодекс за социално осигуряване. Именно върху този показател се базира формулата за определяне на индивидуалния коефициент и окончателния размер на пенсиите.

