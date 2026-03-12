Кой стои зад ракетния удар по училище в Иран?

Остаряла разузнавателна информация вероятно е довела до ракетния удар по начално училище в Иран, при който загинаха над 165 души, включително и деца. Това съобщи АП, позовавайки се на американски служител и още един източник, запознат с предварителните резултати от вътрешно разследване на американските военни.

Атаката срещу училището се превърна в един от най-противоречивите епизоди от войната. Ако се потвърди, че ударът е извършен от американските сили, той може да се нареди сред инцидентите с най-много цивилни жертви, причинени от операции на САЩ през последните две десетилетия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп първоначално обвини Иран за нападението, след което заяви, че не е сигурен кой е отговорен и че ще приеме заключенията от разследването на Пентагона.

Твърди се, че Централното командване на САЩ е използвало координати на целта, базирани на остарели данни, предоставени от Агенцията за военно разузнаване. От ведомството не са отговорили на запитване за коментар.

Сенатори от Демократическата партия изразяват опасения, че съкращения на бюджета и персонала в Министерството на отбраната са отслабили структурите, създадени за предотвратяване на цивилни жертви при военни операции.

Училището „Шаджарех Тайебех“ се намира в близост до база на Иранската революционна гвардия. Сателитни изображения показват, че сградата е била част от военния комплекс до около 2017 г., когато между нея и базата е изградена стена.