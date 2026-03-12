Предизвестен антикорупционен провал на Сметната палата

Безобразният мафиотски закон, с който ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН разбиха напълно изгражданото в продължение на две десетилетия антикорупционно законодателство, ражда първите чудовища. Председателят на Сметната палата, която пое част от провамощията на закритата антикорупционна комисия, Димитър Главчев установи че никой не си прави труда да подава пред нея имуществените декларации за лицата, заемащи публични длъжности.

Главчев провел среща със служителите от дирекция „Публичен регистър“ на Сметната палата, която осъществява дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности. Предоставените му данни са отчайващи – подадени само 304 годишни декларации, или 0,02% от около 15 000, които трябва да бъдат подадени до края на май.

Затова Сметната палата ще изпраща напомнителни писма до ръководителите на всички институции и ведомства в обхвата на чл. 74 от Закона за Сметната палата. Самото подаване на декларацията е удобно, като става по електронен път по утвърден образец и указания, публикувани на ведомствената интернет страница. Отделно Главчев провел срещи и със служителите от другите две нови дирекции в институцията – „Превенция на корупцията“ и „Конфликт на интереси“.

Абсолютно умишления хаос, в който партиите от корупционното статукво хвърлиха ресорната законова уредба, тепърва ще има катастрофални последици. Ако в антикорупционната комисия сигналите потъваха безрезултатно, сега никой не може да предполага къде изобщо трябва да ги подаде.

Оперативната дейност беше натресена на ГДБОП без да е ясно дали натоварената с предостатъчно работа служба има капацитет в тази насока. Същото се отнася и до систематично смачканата от десетилетия Национална следствена служба, която трябва да води досъдебните производства. А пък архивните дела на антикорупционната комисия отидоха в ДАНС, за да стане кашата пълна, а противодействието и наказването на корупцията – невъзможно.