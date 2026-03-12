РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Предизвестен антикорупционен провал на Сметната палата

Главчев би приел отново да стане служебен премиер

Безобразният мафиотски закон, с който ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН разбиха напълно изгражданото в продължение на две десетилетия антикорупционно законодателство, ражда първите чудовища. Председателят на Сметната палата, която пое част от провамощията на закритата антикорупционна комисия, Димитър Главчев установи че никой не си прави труда да подава пред нея имуществените декларации за лицата, заемащи публични длъжности.

Главчев провел среща със служителите от дирекция „Публичен регистър“ на Сметната палата, която осъществява дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности. Предоставените му данни са отчайващи – подадени само 304 годишни декларации, или 0,02% от около 15 000, които трябва да бъдат подадени до края на май.

Затова Сметната палата ще изпраща напомнителни писма до ръководителите на всички институции и ведомства в обхвата на чл. 74 от Закона за Сметната палата. Самото подаване на декларацията е удобно, като става по електронен път по утвърден образец и указания, публикувани на ведомствената интернет страница. Отделно Главчев провел срещи и със служителите от другите две нови дирекции в институцията – „Превенция на корупцията“ и „Конфликт на интереси“.

Абсолютно умишления хаос, в който партиите от корупционното статукво хвърлиха ресорната законова уредба, тепърва ще има катастрофални последици. Ако в антикорупционната комисия сигналите потъваха безрезултатно, сега никой не може да предполага къде изобщо трябва да ги подаде.

Оперативната дейност беше натресена на ГДБОП без да е ясно дали натоварената с предостатъчно работа служба има капацитет в тази насока. Същото се отнася и до систематично смачканата от десетилетия Национална следствена служба, която трябва да води досъдебните производства. А пък архивните дела на антикорупционната комисия отидоха в ДАНС, за да стане кашата пълна, а противодействието и наказването на корупцията – невъзможно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.