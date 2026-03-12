РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Карина Караиванова не би приела да бъде служебен премиер

Карина Караиванова не би приела да бъде служебен премиер, ако бъде одобрена за подуправител на БНБ с ресор управление „Емисионно“.

Така самата тя отговори на депутатски въпрос по време на изслушване в Комисията по бюджет и финанси в парламента.

Караиванова заяви приоритетите в работата си:

„Приоритетът в управленската концепция ще бъде строго изпълнение на законовия мандат, прилагане на паричната политика на евросистемата, управление на наличното евро и управление на резервните активи. Основната ми цел ще бъде управление „Емисионно“ да бъде модерна структура, интегрирана в евросистемата, с висока оперативна ефективност и управление на резервите съгласно най-добрите европейски практики“, каза тя.

Управителят на БНБ Димитър Радев представи кандидатурата на Караиванова и описа важността на ресора ѝ:

„Управление „Емисионно“ ще има съществена роля в прилагането на решенията по паричната политика на евросистемата. Това поставя високи изисквания към неговото ръководство както по отношение на професионалната експертиза, така и по отношение на институционалния опит“, посочи той.

До процедурата се стигна, след като Андрей Гюров прие поста на служебен премиер и напусна БНБ.

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Новини от България и света.

