Медицински хеликоптери летят без пациенти, обяви министър Михаил Околийски

За случаи, в които медицинските ни хеликоптери летят, но без да транспортират пациент, разказа здравният министър доц. Михаил Околийски.

Причината е необходимостта пилотите да направят определен брой часове във въздуха.

Околийски и неговият екип представиха напредъка по проекта HEMS и обявиха намерението на правителството да поиска от Европейската комисия изваждане на шестте оперативни бази от Плана за възстановяване и устойчивост, поради риск да загубим над 86 милиона евро.

Да се намали практиката медицинските хеликоптери да летят заради брой летателни часове на пилотите е една от целите, поставени от здравния министър. Той посочи и още един проблем, свързан с развитието на въздушната медицинска помощ.

„Има проблем с това да се осигури оптималния брой пилоти. В следващите две години ще се пенсионират част от тях“, каза още министърът.

Към момента дежурства дават четири въздушни линейки от временните бази в Сливен и София. Хеликоптерите правят по 3-4 мисии седмично, като от въвеждането на системата са проведени малко над 200 мисии. Все още летят само през деня и изпълняват предимно вторични мисии – от болница до болница, вместо от място на инцидент до болница. Причината обясни заместник-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев.

„Към момента спешната помощ в България е организирана по такъв начин, че достъпът до планираното място на линейка е по-бърз, от този, по който евентуално хеликоптерът би пристигнал. Водещото е максимално бързото обслужване на пациента“, посочи той.

У нас са налични общо шест медицински хеликоптера, очаква се доставката на още два през тази година. Министър Околийски обяви, че има идея да се търси експертна помощ от Германия и Австрия относно напасване на стандартите за HEMS към българската действителност.

„Логиката не изглежда, че е хеликоптерът непрекъснато да лети. Има стандарти. Включват се ефективността и ползата“, допълни той.

За да не загубим над 80 милиона евро за медицинските хеликоптери по проекта, финансиран от Плана за възстановяване и устойчивост, България ще иска изваждане на построяването на оперативните бази от този проект и заплащането на 6 и половина милиона евро с държавни средства.

„Две години след старта на тази инвестиция реалното строителство на постоянните бази не е започнало. Те не могат да бъдат реализирани в заложените срокове“, посочи министърът.

От министерството са подготвили спешни мерки за развитието на системата HEMS.