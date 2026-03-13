Чакахме разкрития по „Петрохан“, а вие сте само с 4 въпроса, разкритикува Мирчев инициаторите на изслушването на министрите Дечев и Янкулов

„Чакахме разкрития по „Петрохан“, а вие сте само с 4 въпроса и претопляте манджата. Това коментира Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ по повод питанията на депутатите от ИТН и ДПС-Ново начало по време на изслушването на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и служебния вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Първият въпрос, който зададе Тошко Йорданов от ИТН – като вносител на предложението за изслушването, бе за причините министър Емил Дечев да оказва натиск над началника на отдел „Разследвания“ в Главна дирекция „Национална полиция“, която е пряк ръководител на разследващите полицаи по наказателното производство по обединените в един случай две дела – за смъртните случаи край Петрохан и под Околчица.

Министърът й предлага да бъде командирована, а тя от ден първи е на терен и комуникира и с прокуратурата, и с оперативните работниците„, отбеляза Тошко Йорданов.

След това Тошко Йорданов изказа предположения, че министър Дечев е нарочил пореден човек и ще се опита да го махне, за да сложи някой, който да замете цялото разследване, тъй като именно с тази цел е пратен от ПП-ДБ в служебния кабинет – за да прикрива разследването на педофилската петроханска секта“.

Министър Дечев обясни, че вече два пъти е бил изслушван в парламента – и на 25 февруари, и на 6 март, и оттогава досега нито фактите, нито личната му позиция по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ са се променили. Той бе категоричен, че ще настоява за пълното разследване на двата случая и за достигане до обективната истина и по двата казуса. На няколко пъти министър Дечев обърна внимание на депутатите, че те имат повече информация от него – тъй като разполагат с достъп до показанията на първите разпитани по случая.

След това Дечев уточни, че преди дни – на 11 март, в Съдебната палата – е била дадена информация по хода на разследванията в рамките на трета поред пресконференция. На нея участвали заместник-апелативният прокурор на София Наталия Николова, старши комисар Иван Маджаров – заместник-директор в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), в чийто ресор е отдел „Разследване“. Дечев подчерта, че той заема този пост от самото начало на трагедията.

„На същия пост продължава да стои и комисар Ангел Папалезов – началник-отдел в Криминална полиция в ГДНП и той е от самото начало на двете разследвания“, добави вътрешният министър. Той призна, че главен комисар Захари Васков е бил преназначен от поста директор на Главна дирекция „Национална полиция“, но причината не била свързана с разследванията по „Петрохан“ и „Околчица“, а е с казване на половин истина около неплатените глоби на главния секретар на МВР – Мирослав Рашков. По отношение на изнесената информация от Тошко Йорданов, че Емил Дечев е предлагал командироване на пряк ръководител на разследващите полицаи – жена, вътрешният министър не само че отрече да е правил подобни предложения, но поясни и че е водил разговори само с мъже.

Министър Дечев подчерта, че тиражираните спекулации, че той има намерения да уволнява разследващи екипи, да образува дисциплинарни производства и да премествам служители на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината.

Добави и че като ръководител на МВР има право да знае как работещите в институцията изпълняват задълженията си, тъй като в противен случай няма да може да носи отговорност за техните действия пред депутатите. За пореден път разясни, че не може да издава заповеди на разследващите полицаи, а ако го направи, те се смятат за незаконни. Ако обаче полицаите ги изпълнят, после прокурорът по делото е в пълното си право да не ги вземе предвид по случая.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов изрази учудването си защо е извикан в пленарната зала за изслушването, тъй като няма никакво отношение към казуса. Йордан Цонев от ДПС-Ново начало също призна, че е изненадан – добави, че е смятал, че ще има въпроси по казуса с временно отстранения български европрокурор Теодора Георгиева.

По време на изслушването Станислав Анастасов от ДПС-Ново начало направи коментари, нямащи отношение към темата на изслушването, като например, че министър Дечев имал тройка по наказателно право, че трябва да му се направи проверка с дрегер. На няколко пъти депутати от ПП-ДБ призоваваха водещия заседанието – Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС да прекъсва подобни изказвания.

„Сега ако някой, който мете улицата и ни слуша, ще си каже – то и аз мога да стана депутат“ – обясни Мирчев опасенията си от ефекта от репликите на Станислав Анастасов.

