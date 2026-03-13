Парламентът прие решение, с което възложи на кабинета да вземе спешни мерки заради високите цени на петрола

спешни мерки С аплодисменти парламентът прие историческите промени за втората пенсия

С 97 гласа „За“ (55 от ГЕРБ-СДС, 27 от ДПС-Ново начало, 12 от „Има такъв народ“ и трима, нечленуващи в парламентарни групи) парламентът прие решение, с което възлага на Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. „Против“ решението, внесено от Делян Пеевски и депутати от „ДПС-Ново начало“, гласуваха 20 депутати (един от ПП-ДБ, 19 от „Възраждане“). „Въздържал се“ бяха 19 народни представители – 16 от ПП-ДБ и трима от МЕЧ.

Приетото решение предвижда правителството на Андрей Гюров да бъде задължено да разработи и приеме програма за подкрепа на предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси.

Тази програма ще включва:

– подпомагане на транспортния сектор, определено на база отчетените количества използвани горива през съответния месец на предходната година;

– задължаване на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) да издаде гаранции за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми до края на 2026 година;

– подпомагане на градския транспорт с цел гарантиране на устойчивостта на предоставяните транспортни услуги;

– подпомагане на лечебните заведения, училищата, детските градини и детските ясли за компенсиране на увеличените разходи за енергийни ресурси;

– подпомагане на земеделските производители.

Решението предвижда и Министерският съвет да разработи и приеме мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи от населението с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане.

Ще бъде създаден Фонд “Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата“ към Министерството на финансите, наричан по-нататък „Фондът“. Средствата по програмите за подпомагане на изброените групи – на транспортния сектор, на градския транспорт, на лечебните заведения, на земеделските производители – ще се администрират и разходват чрез Фонда при условия и ред, определени от Министерския съвет.

Средствата във Фонда ще се формират от допълнителните приходи в държавния бюджет от данък върху добавената стойност, реализирани вследствие на повишаването на пените на суровия петрол сорт „Брент“ и втечнения природен газ (LNG).

За база при определяне на допълнителните приходи ще се приема средната борсова цена на суровия петрол сорт „Брент“ и втечнения природен газ (LNG) за месеца, предхождащ началото на военните действия, съпоставена с текущата средна борсова цена за съответния период.

Министерският съвет ще определя реда и условията за управление на Фонда, като в рамките на своите правомощия той ще може да финансира Фонда от ББР или други източници.

В едноседмичен срок от приемането на решението Министерството на финансите ще е задължено да предприеме необходимите мерки за нотификация на помощта пред Европейската комисия, а Министерският съвет ще трябва да представи пред Народното събрание доклад за предприетите програми и мерки, и резултатите от прилагането им.

По време на дебатите по законопроекта Мартин Димитров от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ коментира, че бързината на мерките не зависи от бързото приемане на решения. Уточни, че служебният кабинет вече работи по мерките и има създадена междуведомствена работна група.

Димитров изрази опасения, че депутатите не знаят каква е съотносимостта на предлаганите от тях мерки с тези, които ще вземе междуведомствената работна група. Добави и че следващата седмица министърът на финансите, както и междуведомствената работна група ще дойдат в парламента и ще проведат среща с депутатите в парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Йордан Цонев от ДПС-Ново начало му обясни, че служебното правителство е с вързани ръце заради удължения бюджет, а сега – с това решение на парламента – ръцете му ще бъдат развързани.

Йордан Тодоров от „Възраждане“ обяви, че няма по-мудно от настоящото служебно правителство. „Вече три седмици българските граждани – потребители и бизнес – плащат с 15% по-високи цени на горивата, а вие излизате и казвате, че другата седмица ще се водят разговори„, възнегодува Тодоров.

Александър Иванов от ГЕРБ-СДС коментира, че правителството на Андрей Гюров не може да борави с инструментариума, който му е даден от законодателната власт, като припомни, че към министъра на икономиката може да има консултативен съвет по обезпечаване на потреблението и българската икономика при доставки на нефт. Той обясни, че ще подкрепи мерките, предлагани от ДПС-Ново начало, защото с тях ще се побутне малко спящото правителство.

