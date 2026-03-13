Патентното ведомство: 133 г. правна закрила на индустриалната собственост в България

Патентното ведомство беше домакин на конференция на високо равнище по индустриална собственост на тема: „Силата на иновациите: защити, бъди конкурентен, бъди успешен“/“Innovation empowered: protect, compete, succeed“, с която чества 133-ата годишнина от началото на правната закрила на индустриалната собственост в България, поставено с първия Закон за търговските марки от 1893 година.

Във форума участваха представители на бизнеса, академичната и иновационната общност у нас, лидери в индустрията, както и ръководители на патентни офиси на държави членки на Европейската патентна организация. Приветствия към тях поднесоха комисарят по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева (видеообръщение), министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова и заместник-министърът на културата Виктор Стоянов.

Председателят на Патентното ведомство

инж. Оля Димитрова постави фокус върху стратегическата роля на индустриалната собственост –

не като формална защита, а като инструмент за растеж, инвестиции и глобална конкурентоспособност. Тя добави, че е особено важно, че конференцията събира представители на водещи международни и европейски институции, бизнеса, университетите и младите таланти.

Комисар Екатерина Захариева поздрави участниците и подчерта, че днес все още твърде малко идеи стигат до финала. Само един от три европейски академични патента достига пазара. Но добави, че това се променя. „Европейската комисия действа решително и целенасочено. Инициативата „От лаборатория до еднорог“ – част от Стратегията „Избери Европа“ ще премахне бариерите между лабораториите и най-успешните стартиращи компании“.

Иновациите са двигателят на модерната индустрия и ключ към икономическия растеж,

заяви служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова. Тя обърна внимание на значението на партньорството между държавата, индустрията и научните среди.

Връзката между интелектуалната собственост, технологиите и културата е неразривна. Това каза заместник-министърът на културата Виктор Стоянов, обръщайки се към аудиторията. По думите на Стоянов, иновациите започват не в лабораториите, а в човешкото въображение. Същата творческа способност, която ражда изобретенията, създава и произведенията на културата.

Основни говорители на конференцията бяха президентът на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) Антонио Кампиньош, изпълнителният директор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) Жоао Неграо и директорът „Страни в преход и развити страни“ в Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) Хабип Асан. Те очертаха геостратегическите перспективи пред Европа и света по отношение на правата върху индустриалната собственост.

Президентът на ЕПВ Антонио Кампиньош посочи, че държавите, които инвестират в знания, научни изследвания и нови технологии, са тези, които определят икономическите прогнози на бъдещето. Ефективната защита на индустриалната собственост гарантира, че усилията на учените, предприемачите и иноваторите са превръщат в реална икономическа стойност.

Постиженията не се появяват изолирано – те процъфтяват там, където иновациите са защитени,

където се насърчават, но и са стратегически подкрепяни. Това каза вторият говорител Жоао Неграо.

Той очерта геостратегическите перспективи пред страните от ЕС, като каза, че се намираме в повратен момент. От една страна, рамката за интелектуална собственост, проектирана за индустриалната епоха, сега е изправена пред икономика, която се захранва с алгоритми, управлява се от данни и е свързана с глобални цифрови мрежи. От друга, Европа е изправена пред едно от най-големите си предизвикателства – укрепването на конкурентоспособността на европейския бизнес на световния пазар, което е от решаващо значение за нашия просперитет, но също така и за укрепване на суверенитета и за осигуряване на общото ни бъдеще. В този контекст насърчаването на иновациите не е просто опция, а е императив.

Директорът на „Страни в преход и развити страни“ в СОИС Хабип Асан отбеляза, че нематериалните активи на глобалните корпорации се оценяват на близо 100 трилиона щатски долара, достигайки исторически върхове и нараствайки по-бързо от инвестициите в традиционни физически активи. Той добави, че ние живеем в икономика, движена от иновациите, а интелектуалната собственост е в нейното сърце.

В първия панел „Технологии, иновации и активи: следващата стъпка напред“

участваха мениджъри на високотехнологични компании: Свилен Рангелов – съосновател и главен изпълнителен директор на „Дронамикс“, Бойко Караджов – съосновател и главен технически директор на Payhawk, Емилия Стоянова – Ръководител „Правни въпроси и съответствия“ в „Ендуросат“, и Светослав Георгиев – основател на Дигиталната агенция „БГ Контент“ и на софтуерната компания Sebidia.

Във втория панел на тема: „Настоящи предизвикателства в образованието: Изграждане на следващото поколение иноватори“

се включиха: акаемик Чавдар Руменин, ръководител на Национален център за квантова комуникация Квазар, световнопризнат учен с над 300 патента, проф. Георги Венков – ректор на Технически университет – София – изследователският университет с най-много защитени патенти и полезни модели в Патентното ведомство и двама млади учени – Димана Праматарова, която има големи постижения в областта на математиката, ученичка от 12 клас в Математическа гимназия „Акад. Попов“ – Пловдив и Емил Мирчев – ученик от 11 клас на НМПГ, с научни разработки в областта на биотехнологиите.

Конференцията приключи с

43-ата официална церемония по вписване в Златната книга на Патентно ведомство,

в която всяка година от 1981 г., с честването на 1300 години от основаването на българската държава се вписват нови имена на изобретатели и откриватели.

За 2026 г. новите вписани имена са на:

– проф. дтн инж. Николай Николов – изобретател от Технически университет – София, с над 20 патента и полезни модела в областта на роботиката, леярските технологии, кинетичните акумулатори и персонализираните медицински импланти;

– проф. Дарина Вълчева – изтъкнат селекционер от Института по земеделие – Карнобат, създател на 17 нови сорта двуреден ечемик – 14 зимни и 3 пролетни;

– доц. д-р инж. Димитър Колев – признат учен, създател на редица оригинални патенти и инсталации в областта на енергетиката, оползотворяването на отпадъци, биотехнологиите и промишлените процеси.

Наградите – нова модернизирана статуетка Икар (с постамент – Мрамор Илинденци), с автор Пенка Никова и копие от вписването в Златната книга на Патентно ведомство, бяха връчени от зам.-министъра на икономиката и индустрията Тодор Костадинов, президента на Европейското патентно ведомство Антонио Кампиньош и изпълнителния директор на Службата на ЕС за интелектуална собственост Жоао Неограо.

