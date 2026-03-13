Протест срещу високите сметки за ток се проведе в София

С лозунг „Мафията свети-хората гаснат“, жители на София, студенти и млади хора излязоха на протест срещу поскъпването на живота и несигурното бъдеще, високите сметки за ток и високите цени, предаде БНР.

Протестът е организиран от актьора Александър Сано и студентски организации. Мирно шествие тръгна от НДК и мина през централни софийски улици, сградата на КЕВР и стигна до Народното събрание.

„Възмутително е да бъдат увеличавани без основание сметките за ток“, коментира Александър Сано.

„Мотивът ми да участвам, разбира се, е тази откровена измама, която се опитват да ни пробутат. Защото това не би могло се окачестви по никакъв друг начин освен измама, защото бръкнаха за първи път директно в частния джоб на хора и след което имаха и наглостта да се опитат да обяснят, че това е нормално, че наистина било много студено и потреблението било много голямо. Една нормална справка, като се направи, за потреблението на цялата държава, се вижда, че в сравнение с миналата година потреблението е нараснало с най-много около десетина процента и това по никакъв начин не кореспондира със сметките на хората, които са по 100, 150 някъде и по 200% по-високи. Също много се радвам, че известно време се опитваха да държат тезата за студената зима, но спряха, защото всеки може да си направи сверка на температурите за 2024 г. и за 2025 г. и да види, че зимите абсолютно съпоставими“, заяви още Сано.