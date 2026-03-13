Заседанието на Комисията по енергетика отново се провали заради липса на кворум

За трети пореден ден заседанието на парламентарната Комисия по енергетика се провали заради липса на кворум и обсъждането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници не можа да се проведе.

Този законопроект е един от няколкото, чиито промени са свързани с получаването на поредния транш от средства за страната ни по Плана за възстановяване и устойчивост.

След поредната невъзможност за обсъждане на промените в закона, председателят на енергийната комисия Павела Митова от ИТН заяви:

„Този законопроект очевидно не е консенсусен. Това, което аз мога да предложа на народните представители, тъй като така очевидно няма да стане, е да седнем и да изготвим поправки на законопроекта, защото в противен случай дори да свиквам комисията всеки ден, резултатът ще бъде един и същ“.

Преди дни служебният премиер Андрей Гюров заяви, че отказът на част от депутатите да гласуват законовите промени може да доведе до това страната ни да загуби близо 440 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Още от категорията..

Последни новини

