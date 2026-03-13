В Европа ще бъде открит завод за ракети „Пейтриът“, съобщи Марк Рюте

Имаме нужда от увеличение с 400 процента при противовъздушната отбрана (ПВО), заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте при участието си в откриването на международен оръжеен форум в Брюксел.

Той добави, че съюзниците повишават разходите за отбрана, но сигурността не идва от парите, а от военните способности.

Все още трябва да направим много повече по отношение на производството не само на боеприпаси, но и на танкове, бронирани машини, военни кораби и самолети, за възможности за действие в киберпространството и Космоса, добави той. Трябва ни по-способна европейска отбрана, със съживяване на военното производство, посочи генералният секретар.

С времето НАТО ще бъде водена все повече от Европа, каза Рюте. Да бъдем прагматични, по въпросите на сигурността присъствието на САЩ в Европа – конвенционално и ядрено – остава задължително, добави той. Рюте отбеляза, че Европа все още е силно зависима за някои военни способности, особено високотехнологични, които се произвеждат масово само от САЩ.

Рюте съобщи, че през септември в Европа ще бъде открит първият завод на континента за производство на ракети „Пейтриът“. Той допълни, че в САЩ също предстои откриването на цех за производство на въоръжение по европейски лиценз.