Westinghouse и Hyundai E&C разговаряха с доставчици в Швеция и Финландия

Консорциумът „Westinghouse Electric Company – Hyundai E&C“ посрещна над 150 участници от местни компании, правителствени и индустриални организации от Финландия и Швеция на първия си симпозиум за доставчици за региона. Той се проведе на 10 и 11 март и запозна гостите с възможностите, които технологията AP1000® ще открие пред скандинавските страни, както и с детайли от подписаното Споразумение за предварителни дейности (EWA) между консорциума и Fortum за потенциален проект с технологията AP1000.

Съгласно това споразумение консорциумът ще извърши предварително планиране по проекта, оценкa на площадките и специализирани дейности по лицензиране и разрешителни.

Събитието предостави възможност на участниците да се включат и в нетуъркинг сесии и да научaт повече за за услугите по централата и оборудването ѝ, изискванията за снабдяване и възможностите за включване във веригата за доставки по проекта.

„Като първи по рода си симпозиум в Хелзинки, това събитие подчертава

споделения ангажимент за изграждане на силна глобална верига от доставчици за проектите AP1000“,

заяви Джоел Ийкър, старши вицепрезидент на APX проекти в Европа на Westinghouse. „Компаниите, които се присъединят към веригата ни за доставки, ще са по-добре позиционирани за участие в големи ядрени програми, което ще създаде икономически ползи за местната икономика и ще подкрепи откриването на висококачествени работни места както на местно ниво, така и в проектите с AP1000 в световен мащаб.“

Лий Хан-у, главен изпълнителен директор на Hyundai Engineering & Construction, посочи в приветствието си, че богатият опит на компанията в строителството на атомни електроцентрали по света, съчетан с глобалните ядрени технологии на Westinghouse Electric Company, ще допринесе за енергийния преход и надеждното енергийно обезпечаване на скандинавските страни. „Надяваме се, че този симпозиум ще послужи като отправна точка за дългосрочно сътрудничество, което ще донесе осезаема стойност за индустриите и местните общности във Финландия и Швеция, както и в по-широкия скандинавски регион“, добави той.

Усъвършенстваният реактор AP1000® е единственият ядрен реактор от поколение III+,

внедрен в крайна търговска експлоатация, използващ напълно пасивни системи за безопасност, който е с модулен дизайн на конструкцията и с най-ниския въглероден отпечатък за един MWe. Шест реактора с технологията AP1000® днес поставят рекорди по експлоатационна ефективност по света, като още 14 реактора са в процес на изграждане и има одобрен проект за изграждането на още 5 енергоблока с тази технология. България и Украйна също избраха технологията AP1000® за изграждането на нови ядрени мощности, като технологията е обект на интерес за внедряване на много други площадки в Европа, Близкия изток и Северна Америка.