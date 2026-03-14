Борисов прогнозира, че предстоящите избори ще са най-нечестните досега

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети строителната площадка на вертикалния газов коридор край Провадия заедно с бившия енергиен министър Жечо Станков. Там той запозна журналистите с изграждането на вертикалния газов коридор в участъка „Ветрино – Рупча“. Ние започнахме да мислим за вертикалните газови коридори и ето, че се работи с усилени темпове, коментира Борисов.

Нямаше газови коридори, те бяха в една посока само от Русия в посока България, в посока Турция, в посока Гърция. Сега сме изцяло независими от руската газ, като 80% от помпените станции на Балканския полуостров са в България и всичко това е инвестиция от нашите правителства.

В момента имаме Балкански поток, вертикални коридори и сме най-важният играч в региона. За сметка на това Румен Радев и неговото служебно правителство дадоха картите на България в ръцете на Ердоган и всеки ден плащаме по 600 000 евро по договора с турската компания „Боташ“, обясни Борисов.

Борисов разкритикува и служебното правителство, отбелязвайки, че то се държи не като служебно, а като избрано с пълно мнозинство. Подчерта, че то е кабинет на ПП-ДБ – „с прикрити отзад в МВР хора на Румен Радев. Копринков и Пламен Узунов правят всичките кадрови промени там„, уточни Борисов.

Във връзка с тези свои твърдения той обяви, че предстоящите избори ще са най-нечестните досега. Добави и че очаква тази седмица от служебното правителство да започне да прави смени и в екипите, които „пипат машините. Сега се подготвят„, предупреди Борисов.

Изтъкна, че кабинетът си позволява да уволнява поголовно навсякъде и назначава партийни секретари, близки и роднини.

В отговор на въпрос дали очаква да се проведе смислен дебат по време на предизборната кампания, Борисов отговори отрицателно, тъй като, по думите му, опонентите на ГЕРБ, за разлика от партията му, няма как да покажат какво са направили за страната.

По отношение на подкрепата на ГЕРБ-СДС при гласуването на удължителния бюджет в Народното събрание, Борисов отбеляза, че е очаквал поне едно „благодаря“.

Борисов акцентира върху приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане. По думите му той ще даде големи възможности на икономиката, индустрията и особено на най-прогресивните компании в IT-сектора. Лидерът на ГЕРБ посочи, че законът позволява сериозни намалявания на данъците за онези бизнеси, които се занимават с иновации и модернизиране.

„Освен това ще облекчи и фирмите, които ползват електрически превозни средства, тъй като предвижда 50 процента амортизационно отчисление за този тип машини на година„, добави Борисов.

По отношение на казуса с мандата на Борислав Сарафов, заемащ поста и.ф. главен прокурор, Борисов коментира, че това е второстепенна тема, но че тя е единствената, по която говорят „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Борисов обясни, че това е така, защото за ПП-ДБ – ако не се сложи техният човек за главен прокурор – да може да арестува всички техни опоненти – за тях няма съдебна реформа.