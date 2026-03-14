Граждани протестираха за лошото състояние на главния път Е-79 между Враца и Монтана

Граждани протестираха този обед от 12.00 часа заради лошото състояние на главния път Е-79 между Враца и Монтана. Те спряха движението по пътната отсечка на разклона за село Краводер. По-късно част от протестиращите се насочиха към района на село Крапчене, където блокираха обхода, организиран от полицията, съобщи БТА.

Протестиращите настояха да бъде извършен цялостен ремонт на пътя между Враца и Монтана, в противен случай предупредиха, че ще продължат с протестните действия.

В действителност има планиран текущ ремонт на над 16.3 км, който ще е в два участъка – от 133-и км до 140-и км и от 151-ви до 161-ви км по отсечката между Враца и Монтана. По втория участък ремонтните работи са възложени и предстои да започнат. Срокът, в който трябва да бъдат завършени, е краят на ноември 2027 година, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от БТА.