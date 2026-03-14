РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Граждани протестираха за лошото състояние на главния път Е-79 между Враца и Монтана

Враца

Граждани протестираха този обед от 12.00 часа заради лошото състояние на главния път Е-79 между Враца и Монтана. Те спряха движението по пътната отсечка на разклона за село Краводер. По-късно част от протестиращите се насочиха към района на село Крапчене, където блокираха обхода, организиран от полицията, съобщи БТА.

Протестиращите настояха да бъде извършен цялостен ремонт на пътя между Враца и Монтана, в противен случай предупредиха, че ще продължат с протестните действия.

В действителност има планиран текущ ремонт на над 16.3 км, който ще е в два участъка – от 133-и км до 140-и км и от 151-ви до 161-ви км по отсечката между Враца и Монтана. По втория участък ремонтните работи са възложени и предстои да започнат. Срокът, в който трябва да бъдат завършени, е краят на ноември 2027 година, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от БТА.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.