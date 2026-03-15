Служебният кабинет е готов с механизма за компенсации заради скока на горивата

Служебното правителство е готово с механизма за компенсации на гражданите и бизнеса, които ще са най-засегнати от поскъпването на горивата. Това обяви в ефира на БНР служебният премиер Андрей Гюров. Той обясни, че хора, които имат леки автомобили и са платили данъците им и наложените глоби и чиито доходи са до два пъти линията на бедността, на тях ще бъдат отпускани по 20 евро месечно.

Тази мярка ще продължи, докато цените се задържат на високо ниво. Андрей Гюров добави, че за целта ще бъдат необходими около 20-30 млн. евро, които ще бъдат предвидени в удължителния закон за бюджета.

На следващо място ще бъдат приложени и мерки спрямо бизнеса – от една страна ще се следи да няма злоуптореби с цените, предлагани от продавачите на горива – контрол, заложен и в Закона за приемане на еврото. От друга страна – отново с цел подпомагане на бизнеса – служебното правителство ще предложи отлагане на мярката за увеличението на тол таксите.

По повод удължителния бюджет, служебният премиер подчерта, че той трябва да предвижда възможността правителството да сключи договорните споразумения по механизма SAFE, по който България и българската армия най-накрая ще могат да получат тези необходими средства за модернизация, които чакат от десетилетия.

Що се отнася до парите от четвъртото плащане по ПВУ, Гюров коментира, че няма да обявява, че парите са окончателно загубени, докато не бъдат използвани абсолютно всички средства.

„В този момент е важно да не се мисли политически, а държавнически„, подчерта Гюров, като разказа как от служебния кабинет са призовавали председателката на енергийната комисия да свика извънредно заседание, на което да се приеме поправката в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесена от Министерския съвет на 12 февруари.

Припомняме, че Павела Митова от ИТН обясни, че няма да свика извънредното заседание на комисията, защото законът е изключително сложен и по него ИТН имат страшно много резерви и не били само те.

Гюров бе категоричен, че поправката е консенсусна – всички парламентарни групи я приемат. В същото време предупреди, че заради нейното неприемане България ще загуби 440 млн. евро по четвъртото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост и така няма да има пари нито за STEM кабинети, нито за ремонт на домовете за стари хора, нито за модернизирането на центровете за пациенти с психични разстройства.