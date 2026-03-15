Еврото се удави в Ормузкия проток, доларовият индекс надхвърли 100 пункта

Еврото падна до най-ниското си ниво от август 2025-а насам и приключи седмичната си търговия в близост до 1.14 щ. долара (1.1417 долара) след значително двудневно поевтиняване от 2.1 процента. Последното движение става в условията на мощен подем на зелените пари към валутите на всичките страни от Г-10 на 13 март на фона на продължаващите ракетни удари в Близкия изток.

Еврото вече беше под натиск, след като котировките на суровия петрол достигнаха и надхвърлиха 100 щ. долара за барел за сорт „Брент“ – лоша новина за еврозоната, чийто търговски баланс се влошава от ръста на цените на енергията, предизвиквайки опасения за дълга и разрушителна криза за европейската икономика.

Йената също катастрофира с котировка от 159.73 за един долар, а Токио предупреди, че е готов да предприеме мерки в защита на националната валута. Анализатори обаче предупреждават, че летвата за интервенции този път е по-висока, защото всяка намеса на пазара може да се окаже безполезна в обстановка на безотказни покупки на американски пари.

Еврото остава под значителен натиск към зелените пари след четирите поредни сесии на спад. Графиките на техническите анализатори показват, че след пробива на първото ниво на подкрепа от 1.15 долара и потъването до 1.1417 долара, следвашото ключово ниво е 1.1391 долара. Ако и то бъде пробито, се отваря път към 1.1210 долара, а след това – 1.1065 долара. Някои валутни експерти дори заговориха отново за паритет между европейската и щатската парични единици.

В противовес на доларовия ръст, поевтиняването на акциите продължи на 13 март, тъй като несигурността около войната с Иран продължава да нарушава енергийните доставки, засилвайки опасенията за цените на горивата и лихвените проценти. И трите основни американски борсови индекса отчетоха дневни и седмични спадове. Dow Jones Industrial Average приключи борсовата си търговия на 13 март завърши в петък с понижение от 0.26%, S&P 500 загуби 0.61%, а Nasdaq Composite поевтиня с 0.93 процента.

Европейските акции също продължиха надолу, като широкият европейски борсов индекс STOXX 600 приключи седмичната си търговия със спад от 0.5 процента. Британският FTSE 100 загуби 0.43%, германският DAX олекна с 0.60%, френският CAC 40 – 0.91%, а испанският IBEX 35 – с 0.47 процента.

Световният кндекс на MSCI за глобалните акции, загуби 0.9% от пазарната си оценка. Щатският долар пък се превърна в предпочитано убежище по време на смутните времена, като доларовият спот индекс на агенция „Блумбърг“ приключи седмичната си търговия с оценка от 100.50 пункта.

Търговците се опитват да предскажат колко дълго ще продължи прекъсването на доставките на черно злато. „Заглавията валят на пазара като вода от пожарен маркуч, което се отразява на цената на петрола и следователно на финансовите пазари“, коментира Мич Резник, ръководител на групата за еинструменти с фиксиран доход във Federated Hermes.

Иран, който засилва атаките си в Близкия изток, а новият му върховен лидер Моджтаба Хаменей обещава да държи корабния път през Ормузкия проток затворен, подготвя инвеститорите за продължителен конфликт и по-високи цени на горивата.

Призракът на нарастващата инфлация накара пазарите бързо да преосмислят очакванията си за паричната политика на централните банки тази година, като търговците вече залагат на лихвено понижение от само 20 базови пункта на Федералния резерв в сравнение с 50 през миналия месец. Доходността на двугодишните щатски държавни облигации, която обикновено се движи в крак с очакванията за лихвените проценти на централната банка, достигна най-високото си равнище от 22 август 2025-а на 12 март, но по време на търговията си ден по-късно загуби 3.3 пункта от спечеленото и приключи седмичната си търговия с оценка от 3.72 процента. Базовите десетгодишни дългови книжа пък затвориха с годишна възвръщаемост от 4.28 процента.

Индексът на личните потребителски разходи – предпочитаният инфлационен показател на Федералния резерв, се повиши с 0.3% на месечна база през януари, в съответствие с прогнозите на икономистите. В същото време, икономическият растеж на Съединените щати се забави по-рязко от първоначалните предвиждания през четвъртото тримесечие заради низходящите ревизии на потребителските разходи и бизнес инвестициите, показаха правителствени данни на 13 март.

Интересът на инвеститорите ще се насочи към предстоящата поредица от заседания за паричната политика през следващата седмица на Федералният резерв, „Банк ъф Джъпен“, Европейската централна банка и „Банк ъф Ингланд“. Очаква се лихвените проценти да останат непроменени.