Волейболната звезда Владимир Николов ще води листата на „Прогресивна България“ в Пловдив

валентин николов

Волейболната ни звезда Владимир Николов ще води листата на формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ в Пловдив, потвърди за bTV Ангел Стоев, който е бивш областен управител на Пловдив. Той ще регистрира листата в 16 часа на 16 март, понеделник, в 16-а Районна избирателна комисия.

Вчера, в Кюстендил, президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев обяви, листите вече са готови и ще бъдат обявени в законния срок. Заедно с тях „Прогресивна България“ ще представи и политическата си платформа – с ясна насока за демонтаж на олигархичния модел, за борба с корупцията и ускорено, устойчиво развитие на страната, обясни Радев, който беше в Кюстендил по покана на местната структура на „Прогресивна България“ за конкурса за „Кюстендилска пролет“.

