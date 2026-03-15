Крум Зарков ще е водач на листата на „БСП-Обединена левица“ в София и Бургас

Националният предизборен щаб на „БСП – Обединена левица“ представи водачите на листи и кандидати за народни представители от левицата за предстоящите парламентарни избори.

Лидерът на БСП Крум Зарков ще е водач на листата в 24 район в София и в Бургас. За 23 район в София БСП залага на председателя на Младежко обединение в БСП и депутат Габриел Вълков, а в 25 район водач ще е депутатът на БСП Атанас Атанасов.

Татяна Дончева ще е водач на листата в Пловдив, като според Зарков нейното лидерство ще е „знак както за приобщаване, така и за необходимостта в българския парламент да има доказани и авторитетни юристи„.

Валери Жаблянов, който бе изключен по времето на Корнелия Нинова от Изпълнителното бюро на БСП, ще бъде водач за Шумен. Крум Зарков уточни пред БНР, че в листите не са включени хора от предишното ръководство.

Преди представянето на водачите на листи, Иван Таков от софийската организация подчерта, че на изборите левицата ще се бори за социална държава.

Крум Зарков допълни, че БСП ще се насочи към решаването на големите проблеми като корупцията, ще се бори за това България да е справедлива държава и държава на достъпа. Освен това БСП-Обединена левица ясно ще се обяви против войната в Украйна, в Близкия изток и против Съвета за мир на Тръмп.

Зарков се обяви и против „хитроумните договорки и коалиции“, като призова Румен Радев да се произнесе за отношенията с БСП, имайки предвид че българските социалисти на два пъти са го подкрепяли за държавен глава и го смятат за достоен президент.

Георги Първанов (президент на България с два последователни мандата от 22 януари 2002 г. до 22 януари 2012 г.), който е и част от коалиционните партньори на БСП, направи следния коментар по повод политическата сила „Прогресивна България“, с която Румен Радев ще се яви на изборите: „Прогресистите са наши конкуренти, защото влязоха, в лицето на своя лидер, в „нашето гнездо“ и полека-лека прибират като кукувицата, каквото могат„.