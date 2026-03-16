Асен Василев: Показахме как се бори инфлация по време на ценовия шок през 2022 г. (част 1)

Таван на цените на тока за бизнеса може да прибере инфлацията в поносими граници, смята Асен Василев

През 2025 г. регулаторът вдигна цената на тока повече, отколкото общо в трите предходни години, заедно с ковида и войната в Украйна. Това действие бе извършено от регулатора, избран със задружните усилия на ГЕРБ, Новото начало, ИТН и БСП.

По-притеснителното е, че от октомври м. г. вече няма таван за цените на тока за небитовите потребители. Такъв таван нашето управление сложи още с началото на войната в Украйна. И над него фирмите получаваха компенсации. С това инфлацията остана на по-ниски нива от очакваното.

В момента, заради липсата на таван на цените, бизнесът плаща почти двойно за електроенергия. Естествено, това няма как да не оскъпи стоките и услугите за потребителите.

В началото на войната в Украйна, по време на първия ценови шок, аз, като финансов министър, оставих на следващото управление инфлация от под 2,5%. В момента сме трайно над 5%.

Пак по време на нашето управление въведохме отстъпки на бензиноколонка, които обраха големите пикове за потребителите. И цените за гражданите бяха овладени.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бивш вицепремиер и министър на финансите.

Защо, когато говорим за цени, оставяме на заден план дейността на регулаторите и състоянието на пазара?

Как инфлацията може да бъде овладяна в поносими граници?

Как България се превърна от нетен износител, в нетен вносител на електроенергия?

