Тодор Анастасов е новият председател на УС на АПИ

Тодор Анастасов е новият председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщиха от АПИ.

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов досегашният председател инж. Стоян Николов е освободен от поста.

Анастасов е инженер, специалност „Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения. Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция „Пътна инфраструктура“.