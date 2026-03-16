От БОЕЦ внесоха архива на Пепи Еврото в правосъдното министерство

Гражданско движение БОЕЦ е внесло днес (16 март) в деловодството на Министерството на правосъдието документи, за които твърди че са архив на издирвания бивш следовател Петьо Петров-Еврото.

От ведомството уточняват, че досега документите на сдружението не са били официално приети от нито една институция, въпреки че са правени многократни опити за това.

„Документите, събрани в куфар, са внасяни в прокуратурата, при първия разследващ главния прокурорДаниела Талева, в МВР, във ВСС, като навсякъде отказаха да ги приемат“, подчерта лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев при срещата си със служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който обеща, че ще се ангажира с институционално съдействие.

„Всички налични документи, след като бъдат описани и сканирани, ще бъдат предоставени на компетентните органи. Надявам се, че документите биха спомогнали за изясняване на цялостната картина около мрежата за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“, допълни Янкулов.

